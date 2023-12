W TVP mówi się, jakoby niedługo na wizji pojawiła się znowu Beata Tadla, o czym dowiedział się właśnie Plotek. Dziennikarka związana była ze stacją w latach 2012-2016. Prowadziła m.in. "Wiadomości" i "Kawa czy herbata?". Została zwolniona zaraz po tym, jak jej prezesem został Jacek Kurski. Wiadomo, że po zaprzysiężeniu nowego rządu Donalda Tuska, w trybie błyskawicznym mają zacząć się zmiany w TVP i ze stacją pożegna się wiele osób, które służyły propagandzie PiS-u. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z samą zainteresowaną. Co nam powiedziała?

Nowe rządy w TVP. Beata Tadla kuszona powrotem

Według ostatnich doniesień medialnych nowym szefem "Wiadomości" ma być Paweł Płuska, a "Panoramy" - Jarosław Kulczycki. W TVP można spodziewać się w najbliższym czasie wielu spektakularnych powrotów. Ponoć trwa już nieoficjalna rekrutacja i wstępne rozmowy z prezenterami i dziennikarzami, którzy odbudują zaufanie Polek i Polaków do Telewizji Publicznej.

Mówi się, że wielką szansę na ponowny angaż w stacji ma m.in. Beata Tadla, która jest lubianą i szanowaną dziennikarką. Nowym włodarzom bardzo zależy na jej ściągnięciu i ponoć zrobią wszystko, by zapewnić jej takie warunki pracy, by to się powiodło. - Na razie nie ma jeszcze podpisanej żadnej umowy. Jak nowe szefostwo w TAI rozpocznie oficjalnie swoje rządy, to wtedy będzie można mówić o negocjacjach i konkretach. Ale powrót Beaty jest bardzo mile widziany i na szczęście możliwy. Chodzi oczywiście o najważniejszy serwis informacyjny w TVP, ale i inne programy. Wygląda na to, że w tym wypadku wszystko będzie zależało od dobrych chęci Beaty. Jest już po słowie - mówi nasze źródło z TVP. Co na to sama zainteresowana? Póki co, jest oszczędna w słowach w temacie ewentualnego powrotu do TVP, ale nie zaprzecza nieoficjalnym doniesieniom z korytarzy TVP.

Na razie nic nie mówię. Przyjdzie czas, to się wypowiem - powiedziała Plotkowi dziennikarka.

Beata Tadla w 'Wiadomościach'. Beata Tadla wróci do TVP? Zapytaliśmy Fot. YouTube.com/@@rezimowatelewizja5551

Kariera Beaty Tadli. Gdzie pracowała?

Beata Tadla karierę dziennikarską rozpoczęła w 1991 roku w lokalnym Radiu Legnica. Była też reporterką i redaktorką warszawskich rozgłośni: Eska, Super FM i Plus. W sierpniu 2004 roku została prezenterką TVN Style, gdzie do 2006 prowadziła magazyn "Klub młodej mamy". Następnie związała się z TVN24, gdzie pojawiała się na wizji od 2005 roku do 2012 roku. Prowadziła tam m.in. serwisy: "Magazyn 24 godziny", "Fakty po Faktach" i "Fakty po południu". W latach 2007-2012 współprowadziła też weekendowe wydania "Faktów" w TVN. Od 6 listopada 2012 roku do 3 stycznia 2016 roku była gospodynią głównego wydania "Wiadomości" w TVP. Tadlę oglądać też można było w tamtym czasie w TVP Info w programie "Dziś wieczorem". Wiosną 2018 roku wygrała ósmą edycję polsatowskiego "Tańca z Gwiazdami". Od 2020 roku współprowadzi program "Onet Rano".