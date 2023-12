Donald Tusk z całą pewnością należy do grona polityków, którzy nie mają problemu z mówieniem publicznie o swoim życiu prywatnym. Nowy premier chętnie pokazuje się w towarzystwie małżonki oraz córki, Katarzyny. Mężczyzna ma też syna, z którym nieczęsto można zobaczyć go publicznie. Dzieci Donalda Tuska nie poszły w jego ślady. Katarzyna wybrała sobie dość nieoczywiste zajęcie. Michał natomiast postawił na rodzinę i błysk fleszy jest mu po prostu obcy.

Co robi Michał Tusk? Syn Donalda Tuska wybrał spokojne życie z dala od paparazzi

Michał Tusk jest pierwszym dzieckiem Donalda i Małgorzaty Tusków. Dorastał na jednym z gdańskich osiedli i niczym nie wyróżniał się na tle rówieśników - wspominał jego kolega na łamach magazynu "Viva!". Michał był bardzo opiekuńczy i zawsze dbał o swoją młodszą siostrę - Katarzynę. Chłopak w 1997 roku dostał się do II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie. Był to na tamte czasy prawdziwy powód do dumy. Szkoła ta trzymała wówczas wyjątkowo wysoki poziom. Po skończeniu liceum Michał zaczął studia na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie studiował socjologię. Szybko znalazł pracę jako dziennikarz w trójmiejskim oddziale "Gazety Wyborczej". W 2012 roku trafił do Działu Analiz i Marketingu Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. To wówczas zajął się działaniami marketingowymi na rzecz nowych linii lotniczych OLT. To skutkowało tym, że trafił przed komisję ds. badania afery Amber Gold, ponieważ jednym z udziałowców OLT byl Marcin P. W sprawie Michała Tuska prokuratura umorzyła postępowanie w 2018 roku. Od niedawna syn nowego premiera związany jest z Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku. Temat komunikacji publicznej jest mu bliski od lat. Mówił o tym, chociażby w wywiadzie dla portalu trojmiasto.pl

Temat komunikacji publicznej jest mi bliski od lat, zajmowałem się nim regularnie jako dziennikarz od 2005 roku, a od pięciu lat już zawodowo, w ramach stworzonej przeze mnie od zera firmy: przewoźnika na linii Bydgoszcz - Gdańsk. Zdarza mi się komentować - nierzadko krytycznie - w internecie różnego rodzaju rozwiązania i procesy w gdańskiej komunikacji. Uznałem, że jeśli jest okazja, to warto spróbować zaangażować się w pracę dla rozwoju transportu miejskiego od wewnątrz - powiedział Michał Tusk

Michał Tusk założył rodzinę - jest mężem Anny Lew-Tusk, która spełnia się jako neonatolog. Doczekali się trójki dzieci. Donald Tusk często pokazuje swoje wnuki w mediach społecznościowych i nie ukrywa, że zajmowanie nimi sprawia mu ogromną radość.

Katarzyna Tusk postawiła wszystko na jedną kartę. Wybrała modę

Katarzyna Tusk już lata temu dała się poznać jako jedna z najpopularniejszych blogerek modowych. Jej wpisy praktycznie od początku spotykały się z ogromnym zainteresowaniem i do dziś cieszą się sporą popularnością. Córka polityka początkowo weszła do show-biznesu, wystąpiła nawet w "Tańcu z Gwiazdami", ostatecznie jednak stwierdziła, że woli działać głównie w sieci. Podobnie, jak jej starszy brat, zawarła związek małżeński - jest żoną Stanisława Cudnego. Nie byłą to pochopna decyzja - Katarzyna zna swojego ukochanego od kilkunastu lat. Klan Tusków często podkreśla znaczenie rodziny i wartość, jaką za sobą niesie. Nawet podczas wtorkowego wystąpienia Donald Tusk wspomniał o swoich najbliższych.

