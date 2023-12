Tak Kinga Rusin świętuje koniec rządów PiS. Koszt? Kilka tysięcy złotych

Kinga Rusin to z całą pewnością jedna z tych kobiet, które nie boją się wyrażać swoich poglądów i mówić o własnych odczuciach. Dziennikarka regularnie publikuje w mediach społecznościowych coraz to nowsze treści i dzieli się w ten sposób własnymi przemyśleniami z internautami. Z instagramowego konta byłej prowadzącej "Dzień dobry TVN" dowiedzieliśmy się, że miała ona w poniedziałek powody do radości. Otworzyła nawet wyjątkowy trunek.

Kinga Rusin otworzyła szampana. Tak pożegnała rząd Prawa i Sprawiedliwości

Na instagramowym koncie Kingi Rusin zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko z powodu materiałów, jakie opublikowała dziennikarka. Okazuje się, że koniec rządów PiS okazał się dla niej świetnym powodem do świętowania. Z tej okazji dziennikarka otworzyła szampana z 1995 roku. Dostała go po udziale w programie "Taniec z Gwiazdami". Jego kosz sięga nawet pięciu tysięcy. Trunek czekał na specjalną chwilę. Ta okazała się idealna.

Świętujemy z Markiem w specjalny sposób. Mam w domu wspaniałego szampana. To Vintage Dom Perignon rocznik 1995. Dostałam go w prezencie po zwycięstwie w "Tańcu z Gwiazdami". Powiedziałam sobie dawno temu, że otworzę wtedy, kiedy skończą się fatalne dla Polski rządy PiS-u. Właśnie wystrzelił w górę korek - napisała na swoim instagramowym koncie Kinga Rusin.

Kinga Rusin świętuje koniec rządów PiS Fot. Instagram.com/@kingarusin

Kinga Rusin cieszy się z nowego rządu. O wszystkim poinformowała na Instagramie

KInga Rusin nigdy nie ukrywała, że nie jest jej po drodze z rządami Prawa i Sprawiedliwości. Na jej instagramowym koncie już wcześniej pojawiały się wpisy komentujące polityczną rzeczywistość. Szampan jednak otwarty został po raz pierwszy. Okazja okazała się niemała. W końcu niecodziennie dochodzi w kraju do zmiany władzy. Dziennikarka dodała, że ma nadzieję na rozliczenie członków partii Jarosława Kaczyńskiego.

Teraz całą tę patologię trzeba będzie odkręcić i rozliczyć, wszystko naprawić i wprowadzić normalność. Oby się udało, bo może innej okazji nie będzie. Zróbmy to dla naszych dzieci. A także dla śp. Pawła Adamowicza, śp. Izabeli z Pszczyny, śp. Piotra Szczęsnego i śp. Mikołaja Filiksa. Zróbmy to też po prostu dla nas, by, po ośmiu latach bezprawia, żyć w końcu w normalnym kraju- dodała Kinga Rusin.

