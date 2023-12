W ostatnich miesiącach w życiu Agnieszki Woźniak-Starak bardzo dużo się zmieniło. Prezenterka w czerwcu rozstała się z programem "Dzień dobry TVN", który przez prawie trzy lata prowadziła w duecie z Ewą Drzyzgą. Nie pozostawiła wątpliwości, że nie wynikało to z jej inicjatywy. "Prawda jest taka, że każdy szef ma prawo decydować o tym, z kim chce pracować, a mnie nie pozostaje nic innego, jak tę decyzję uszanować. Ja akurat lubię wychodzić ze strefy komfortu, bo to działa bardzo motywująco" - pisała w mediach społecznościowych. Nowe wyzwanie zawodowe przyszło bardzo szybko. W listopadzie ogłoszono ją jako nową prowadzącą "Mam talent!" w duecie z Janem Pirowskim znanym z radia Eska. W najnowszym wywiadzie dziennikarka podsumowała wydarzenia ostatnich miesięcy i zdradziła, gdzie zamierza spędzić końcówkę roku.

Agnieszka Woźniak-Starak zrobiła podsumowanie roku. "Wywrócił wszystko do góry nogami"

Agnieszka Woźniak-Starak w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl podsumowała ostatni rok swojego życia. Jak się okazuje, prezenterka nie o wszystkich sukcesach chce opowiadać publicznie. - Dla mnie to był rok ogromnych zmian. Różnych. I takich bardzo znaczących. I myślę, że to był bardzo ważny rok. Taki rok, który trochę wywrócił wszystko do góry nogami. Mam swoje sukcesy. Największe zachowam w tajemnicy. Ale dużo się działo. Na pewno to będzie rok, który zapamiętam bardzo dobrze - podkreśliła. Dziennikarka z pewnością nie może narzekać na brak zajęć, bo emisja nowego, 15. sezonu "Mam talent!" pojawi się w ramówce stacji TVN na wiosnę 2024 roku. Ma już nawet za sobą pierwszy casting. Jakiś czas temu Agnieszka Woźniak-Starak rozpoczęła także działalność na YouTube, Na kanale "Trójkąt" przeprowadza wywiady w duecie z dziennikarką muzyczną, Gabi Drzewiecką. Panie właśnie opublikowały rozmowę z Januszem Panasewiczem.

Agnieszka Woźniak-Starak zdradziła, jakie ma plany na końcówkę roku. "Pojadę na sylwestra do Zakopanego. I tam już będzie wesoło"

Agnieszka Woźniak-Starak w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl zdradziła też, jakie ma plany na święta. Jak się okazuje, dziennikarka od kilku lat udaje się w to samo miejsce i zamierza kultywować tę tradycję. - Zdecydowanie wolę Wielkanoc. Boże Narodzenie już od paru lat spędzam na Mazurach w gronie najbliższych osób. I tak będzie też tym razem. Tradycyjnie pewnie pojadę na sylwestra do Zakopanego. I tam już będzie wesoło - dodała. Będziecie oglądać Agnieszkę Woźniak-Starak w roli prowadzącej "Mam talent!"?