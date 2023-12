Jacek Borkowski najbardziej kojarzony jest z rolą Piotra Rafalskiego w kultowym serialu "Klan", który od 1997 roku emitowany jest na antenie TVP1. Z produkcją związany jest od samego początku. Aktor ceni postać Rafalskiego, bo jego zawiłe perypetie są dla niego możliwością artystycznej realizacji. - Cieszę się, że gram Rafalskiego, bo jest postacią krwistą, która wzbudza emocje. Zdradzał, kochał, był zamieszany w morderstwo, zmagał się z chorobą dziecka, był podły. Scenarzyści nie unikali skrajnych, nieoczywistych sytuacji, które sprawiały, że dobrze mi się gra - podkreślił w rozmowie ze "Światem seriali". Syn aktora z jego trzeciego małżeństwa z Magdaleną Gotowiecką jest aktywny na TikToku i niedawno opublikował krótkie nagranie z tatą. Internauci od razy zauważyli uderzające podobieństwo obu panów.

Syn Jacka Borkowskiego udostępnił nagranie z ojcem i zrobił furorę. "Ale przystojniak, oczywiście po tatusiu"

Jacek Borkowski z pierwszą ukochaną ślub wziął jeszcze na studiach. Z drugą żoną ma córkę Karolinę, która także wybrała ścieżkę aktorską i grała m.in. w "Na dobre i na złe". Trzecią żoną aktora była Magdalena Gotowiecka, z którą Borkowski doczekał się dwójki dzieci, Jacka Juniora oraz córki, Magdy. Gotowiecka zmarła na białaczkę w wieku zaledwie 42 lat. Przez ostatnie kilka lat aktor mocno przeżywał śmierć ukochanej.

Ostatnie ponad siedem lat to był dla mnie koszmar, nie byłem w stanie się pozbierać (...) Człowiek wtedy dziczeje, robi i mówi głupie rzeczy, coś zaczyna szwankować - wspominał w rozmowie z "Faktem".

Syn aktora ze związku z Magdaleną Gotowiecką, Jacek Junior, niedawno skończył 20 lat i jest aktywny na TikToku. Jego profil ma już ponad 357 tysięcy polubień. Jak teraz wygląda? Jacek Junior dodał nagranie ze swoim tatą, na którym skorzystał z filtra, który pokazuje, jak twarz zmienia się wraz z upływem czasu. Internauci od razu zauważyli, że z wiekiem syn aktora coraz bardziej będzie upodabniał się do ojca. Nie szczędzili mu też komplementów. "Przystojny ten pana syn, panie Jacku! A panem zawsze byłam oczarowana", "Ale podobni jak dwie krople wody. Super chłopaki", "Ale przystojniak młody, oczywiście po tatusiu. Pięknie wyglądacie, panowie" - czytamy w komentarzach. Nagranie znajdziecie na dole strony.

Jacek Borkowski jest zaręczony. Wyznał, jak dzieci zareagowały na tę wiadomość

Jacek Borkowski przez osiem lat był singlem, ale w jego życiu pojawiła się Jolanta, w której aktor szybko się zakochał. Po trzech miesiącach znajomości Borkowski oświadczył się nowej partnerce, a pod koniec grudnia para stanęła na ślubnym kobiercu. - Dzieci zareagowały bardzo dobrze, cała trójka, jak pojechałem do Krakowa z pierścionkiem, czekały przy telefonach. Obiecałem im, że jak tylko poznam odpowiedź Joli, dam im znać, czy jest ok. Oni nawet na Facebooku utworzyli taką grupę, by jednocześnie dostać informację. Było to bardzo urocze, jestem im wdzięczny za to, że dbają o ojca i nie chcą, żeby był sam - wyznał Borkowski w rozmowie z "Faktem". Aktor podkreślił, że jego dzieci bardzo polubiły jego nową partnerkę. - Dzieci bardzo pozytywnie odebrały Jolę, czekają na każdy jej przyjazd. Odczuwam wielką wdzięczność, widzę, że ta praca, moja uwaga, kiedy byliśmy tu sami, a oni jej wtedy najbardziej potrzebowali, bo Madzia miała osiem lat, Jacek jedenaście, gdy zmarła żona, przyniosła efekty. Ich zachowanie teraz odczytuję jako rodzaj podziękowania za te lata, gdy sam musiałem się o wszytko troszczyć - dodał w rozmowie z tabloidem.