Polsat pod "rządami" Edwarda Miszczaka stawia na nowe programy. Wiele z nich to gatunek reality show. Zazwyczaj głównym celem takiego formatu jest znalezienie miłości. Nie inaczej jest w przypadku Dagmary Kaźmierskiej znanej z programu TTV "Królowe życia". "Królowa" w kultowej już serii pokazywała swoje życie prywatne. Zawsze jednak brakowało jej drugiej połówki, którą właśnie postanowiła znaleźć. Żadne aplikacje randkowe nie wchodzą w grę. To trzeba zrobić w iście królewskim stylu. I tutaj pojawił się Polsat, który specjalizuje się w ostatnio w takich programach. W końcu przed Dagmarą miłości w programie szukała Doda. Jak wyszło, wszyscy wiemy.

Dagmara Kaźmierska szuka miłości w programie. TO wydarzyło się w pierwszym odcinku

W programie "Dagmara szuka męża" wydało się, że do znalezienia drugiej połówki namówił ją jej syn i przyjaciel znany widzom z "Królowych życia", Jacek. Główna bohaterka opuściła Kłodzko i... wyruszyła na łowy. Pierwszym przystankiem była stolica Polski za czasów Hermana i Krzywoustego - Płock. A'propos Krzywoustego, Dagmara, która wedle siebie samej również ma krzywe usta zasugerowała, że w jej żyłach płynie błękitna krew. Już na samym początku pojawiły się problemy. Dagmara chciała popatrzeć na Wisłę przez lornetkę, znajdującą się na Wzgórzu Tumskim. To koszt dwóch złotych. Kaźmierska wrzuciła cztery. I postanowiła sprawę zgłosić. Zadzwoniła do firmy ze Szwajcarii i Urzędu Miasta Płock. Ostatecznie sama wyjęła pieniądze, otwierając skrytkę w lornetce. Kandydat z Płocka przypłynął do niej na supie. Dagmara była zszokowana. "Co wy mi jakiegoś rybaka daliście?" - dopytywała. Potem była jednak zaskoczona jego umiejętnościami i muskulaturą. Dopytywała też o opaleniznę mężczyzny. Nie spodobało jej się jednak to, że kandydat miał ogolone nogi. I za dużo sportu. Nie wspominając o wąskich ustach, które mają świadczyć o zaciętym charakterze. Szybko jednak zaplusował, wręczając "królowej życia" bukiet kwiatów, wśród których znajdowały się jej ukochane goździki.

Potem było już tylko lepiej. Dagmara ucieszyła się, że przystojny trener "by ją wyćwiczył i by była zgrabna", w dodatku gotuje i masuje. W końcu celebrytka zdecydowała się spróbować swoich sił na supie. 42-letni Daniel plusował do tego stopnia, że Dagrmarka, jak się przedstawiła, zaczęła wyganiać Jacka i Conanka. Potem przyszły-niedoszły kandydat na męża zabrał ją do domku. A właściwie na taras. Rozmowa zeszła na temat uczuć. Dzięki temu dowiadujemy się, że Kaźmierska boi się zranienia. Następnie z chęcią obejrzała rezydencję Daniela. Królowa spróbowała również ciasta, które na randkę upiekł 42-latek. Co prawda przyznała, że mama robi lepszy, ale ten również jej smakował. W końcu... "przez żołądek do serca", prawda?

Dagmara Kaźmierska, miłość i więzienie. Tak skończyła swój związek

Dagmara Kaźmierska przez 23 lata była związana z Pawłem Kaźmierskim, ojcem jej ukochanego syna Conana. Jak wspominała w swojej autobiografii, "była miłością jego życia", którą bardzo rozpieszczał. Niestety, doszło do strzelaniny, w wyniku której zginął gangster Dariusz L. Strzelił Paweł. Para uciekła do USA. Kaźmierski był poszukiwany przez Interpol listem gończym. "Od momentu strzelaniny aż do aresztowania Pawła non stop miałam za sobą "ogon". Nauczyłam się wyczuwać policję dosłownie po zapachu" - opisywała "królowa życia". W Ameryce też się ukrywali. Ostatecznie ukochany Dagmary został aresztowany. Powiedzieli sobie "tak" w areszcie. Ich świadkiem był jej brat, a świadkową... najstarsza prostytutka w mieście. Więzienie zniszczyło ich związek. Kilka lat później sama trafiła do więzienia (za sutenerstwo), aż w końcu się rozstali.