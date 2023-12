Kasia Tusk zareagowała na sukces ojca. Wymowna scena z kultowego filmu

Rządy PiS-u oficjalnie się skończyły. Mateusz Morawiecki nie dostał wotum zaufania i poniósł sromotną klęskę. Premierem został Donald Tusk, tak znienawidzony przez Telewizję Publiczną i rzecz jasna, samego Jarosława Kaczyńskiego. "Prezes", jak pieszczotliwie nazywa Kaczyńskiego opinia publiczna z resztą nie krył oburzenia zwycięstwem Tuska. Bez trybu wszedł na mównicę i bez pardonu rzucił do lidera Platformy Obywatelskiej: "Ja nie wiem, kim byli pana dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem, po prostu niemieckim agentem". W tym momencie marszałek Szymon Hołownia zaapelował do Kaczyńskiego, by opuścił mównicę. "Dziwne są tego rodzaju obelgi rzucane w takim momencie i w takim dniu, panie pośle Kaczyński" - skomentował.

Donald Tusk premierem. Tak reaguje jego córka Kasia

Tusk nie krył wzruszenia swoim zwycięstwem. W swojej przemowie zwrócił się m.in. do Lecha Wałęsy i swojej rodziny, której dziękował i przepraszał za ponowne kojarzenie z polityką, o czym pisaliśmy. Na zwycięstwo ojca publicznie zareagowała jego córka Kasia, na co dzień zajmująca się blogowaniem, modą i prowadzeniem biznesu związanego z ubraniami. Blogerka opublikowała post, w którym zamieściła kadr z filmu.

Dziś jest dobry dzień, aby obejrzeć ten film. A dokładniej tę scenę. Z dedykacją dla pewnego premiera, który tańczy równie dobrze - napisała pod zdjęciem.

Kasia Tusk nie udziela się publicznie. Dla ukochanego taty robi wyjątek

Kasia Tusk publicznie się raczej nie udziela, wyjątkiem jest jej wcześniej wspomniany blog. Pokazuje na nim jednak głównie stylizacje i urywki życia prywatnego. Dokładnie tyle, ile chce. Przed laty, jako bardzo młoda dziewczyna zgodziła się przyjąć propozycję wzięcia udziału w "Tańcu z gwiazdami". Wtedy jej taneczną bitwę o kolejny odcinek śledziła cała Polska. Media rozpisywały się na temat rodziny Tusków. Na tym jednak się skończyło. Tuskówna skończyła psychologię, skupiła się na blogu i życiu rodzinnym. Na próżno było szukać jej na salonach czy wywołującej jakiekolwiek skandale. Wyjątkiem jest jednak miłość ojca - polityka. Kasia często towarzyszy liderowi Platformy Obywatelskiej w ważnych wydarzeniach, np. wyjściu na wybory. Z takim wsparciem nie ma się co dziwić, że Tusk wygrał wyścig o fotel Prezesa Rady Ministrów. A więcej zdjęć Kasi i Donalda Tusków znajdziecie w naszej galerii na górze strony.