Ludzie oglądali koniec rządu Morawieckiego w kinie. Wiwaty i fanfary

Polska polityka właśnie ma swój historyczny moment. 11 grudnia po ośmiu latach Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie przestaje rządzić w Polsce. Choć Mateusz Morawiecki prawdopodobnie do końca miał nadzieję, że dostanie w Sejmie wotum zaufania, tak się nie stało. Za było 190 posłów, przeciw - 266. Nikt się nie wstrzymał od głosu. Na 190 głosów poparcia złożyło się 187 posłów PiS (Szymon Szynkowski vel Sęk, Agnieszka Ścigaj i Zbigniew Ziobro nie wzięli udziału w głosowaniu). O 18:45 rozpoczęło się z kolei głosowanie na nowego premiera.

Mateusz Morawiecki przegrywa z kretesem. Ludzie wiwatują... w kinie

Expose Morawieckiego z zapartym tchem śledziło miliony Polaków. Kanał Sejmu w serwisie YouTube zyskał już ponad 500 tys. subskrypcji. Chodzą plotki, że sam serwis chce przyznać nagrodę kanałowi. Na razie nie wiadomo, jaka ona będzie, ponieważ liczba subskrypcji wciąż rośnie. Wiadomo jednak, że tzw. srebrny przycisk YouTube przyznaje się kanałowi, gdy ten zdobywa 100 tysięcy subskrybentów, złoto - milion subskrybentów, diament - 10 milionów subskrybentów, czerwony diament - 100 milionów subskrybentów.

Jak się jednak okazuje, ludzie nie tylko tłumnie "odpalili" media czy wcześniej wspomniany live na Youtubie z posiedzenia Sejmu, ale również popędzili wspólnie oglądać je w kinie. Dokładniej w warszawskiej Kinotece, co dumnie relacjonował influencer Michał Marszał. Mężczyzna udokumentował na swoich stories m.in. moment przegłosowania wotum zaufania Mateusza Morawieckiego. Gdy na wielkim, kinowym ekranie pokazały się głosy za i przeciw, w sali rozbrzmiały gromkie brawa, a uczestniczący w "seansie" ludzie wstali, zaczęli z radości przytulać się i skandować głośne "do widzenia". Ewidentnie radości nie było końca. Pod postem Marszała pojawiła się lawina komentarzy - nie ma się co dziwić - dzisiejsze expose Mateusza Morawieckiego, jego sromotna klęska i wygrana Donalda Tuska to nie lada emocje dla wszystkich rodaków. "To już koniec! Nie ma już PiS-u! Jesteśmy wolni! Osiem lat czekałam na to, by w taki dzień jak 11.12. 2023 pożegnać ich nieczule" - pisali internauci. A więcej zdjęć z tego wydarzenia zobaczycie w naszej galerii na górze strony.