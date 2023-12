Internauci z zapartym tchem śledzą obrady Sejmu 11 grudnia. Nie ma się temu co dziwić, PiS po wyborach 15 października oddaje władzę opozycji. Mówi się nawet o tym, że ze względu na duże zainteresowanie kanał Sejm dostanie srebrny przycisk YouTube'a.

REKLAMA

Zobacz wideo Koniec rządów PiS. Sejm nie udzielił wotum zaufania dla rządu Morawieckiego

Internautów zżera ciekawość. Chodzi o gest Tuska wobec Nowackiej

Po internecie krąży już mnóstwo filmików z Sejmu. Jeden z nich wzbudził szczególną ciekawość internautów, ponieważ widać na nim gest Donalda Tuska wobec posłanki Koalicji Obywatelskiej Barbary Nowackiej. Na nagraniu widać, jak były przewodniczący Rady Europejskiej pokazuje coś Nowackiej na ekranie swojego telefonu. Polityczka, aby się przyjrzeć, wzięła aparat do ręki. Po chwili lider PO nerwowym gestem wyrwał jej telefon i schował do kieszeni marynarki. Widać, że gest był nerwowy. Co wzburzyło Tuska? Na razie nie wiadomo. Jedno jest pewne - nerwowy gest Donalda Tuska uchwyciły kamery, a wideo błyskawicznie rozeszło się po sieci i błyskawicznie stało się przedmiotem dyskusji rodaków. A więcej zdjęć Donalda Tuska i Barbary Nowackiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

W Sejmie zmiany. Morawiecki przegrał

Sejm w poniedziałkowym głosowaniu nie udzielił wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego, co było bardziej niż pewne. Za było 190 posłów, przeciw - 266. Nikt się nie wstrzymał. Na 190 głosów poparcia złożyło się 187 posłów PiS (Szymon Szynkowski vel Sęk, Agnieszka Ścigaj i Zbigniew Ziobro nie wzięli udziału w głosowaniu) oraz trzech posłów Kukiz'15. Co to oznacza? To, że Morawiecki nie jest już premierem, a w kolejnym kroku to posłowie wskażą nowego kandydata na premiera. Ma nim być przewodniczący PO Donald Tusk.