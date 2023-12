Piotr Kraśko nie milczy w ważnych sprawach. Exposé obecnego premiera, które zostało zaplanowane na 11 grudnia nie mogło zatem obyć się bez komentarza dziennikarza TVN. Prezenter nawiązał do kluczowych wydarzeń w Sejmie za pomocą posta, w której jasno zaznaczył swój stosunek do obecnej władzy.

Piotr Kraśko krótko o Morawieckim. "Historyczny dzień przed nami"

Wiele wskazuje na koniec rządów PiS-u. W poniedziałkowy poranek Morawiecki przedstawił bowiem plan swojego rządu, a jego przemówienie poddaliśmy eksperckiej ocenie. Na 11 grudnia czekali wszyscy Polacy, w tym oczywiście Piotr Kraśko. Dzień przed legendarnym wydarzeniem w Sejmie nawiązał do rządu za pomocą posta na Instagramie. Dziennikarz wstawił zdjęcie z nart i podpisał je następująco:

Idziesz z dziećmi na narty w środku Warszawy, w niedzielę wieczorem. Wiesz, że idzie też ocieplenie i spora odwilż. A jednak czujesz w kościach, że ten śnieg ma większe szanse przetrwać poniedziałek niż obecny premier i ministrowie. Bardzo ciekawe "Fakty" jutro się zapowiadają. Właściwie to historyczny dzień przed nami - oznajmił prezenter.

Mateusz Morawiecki i jego przemówienie 11 grudnia KAPiF.pl

Monika Olejnik również nie szczędziła gorzkich słów w stosunku do premiera

"Na scenie wciąż Morawiecki, a widownia czeka na koniec marnego spektaklu! PiS ma straszny problem z oddaniem władzy. Jego ludzie kurczowo trzymają się stołków, nie da się ich oderwać. Po 1989 r. to pierwszy rząd, który odchodzi w takim stylu. I w takiej niesławie" - pisała dziennikarka w jednym ze swoich ostatnich felietonów. Wspomniała także o prezydencie, który był uradowany składem nowego rządu, do którego dołączyło wiele kobiet. "Zachwycony prezydent Andrzej Duda powiedział na zaprzysiężeniu: "wierzę, że to jest przełom. Bardzo często słyszeliśmy, że w wielu miejscach naszego kraju na odpowiedzialnych stanowiskach jest niedoreprezentacja kobiet. Nie ukrywam, że zawsze podzielałem to stanowisko" - zacytowała Olejnik. "Wszyscy otwierali oczy ze zdumienia, patrząc i słuchając prezydenta, który zapomniał, że zaprzysięga rząd na dwa tygodnie" - oznajmiła następnie. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj. Po zdjęcia dot. tematu zapraszamy do galerii.