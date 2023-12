Maciej Kot wrócił do składu reprezentacji Polski podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Klingenthal. Skoczek został jednak 10 grudnia zdyskwalifikowany z powodu nieprzepisowego kombinezonu. W trudnych chwilach z pewnością może liczyć na wsparcie swojej żony Agnieszki. Kim jest partnerka Kota? Ona także pochodzi ze świata sportu, więc z pewnością rozumie rozterki ukochanego.

Maciej Kot poznał ukochaną na studiach. W 2019 roku stanęli na ślubnym kobiercu

Maciej Kot i jego żona Agnieszka poznali się przez wspólnych znajomych podczas studiów na krakowskim AWF. Ukochana skoczka pochodzi z niewielkiej miejscowości Rędziny w powiecie częstochowskim. Na ślubnym kobiercu stanęli w maju 2019 roku, a sakramentalne "tak" powiedzieli sobie w jednym z krakowskich kościołów. "Maj to dla naszych skoczków narciarskich okres ważnych zmian w życiu prywatnym. Ślub z Agnieszką Lewkowicz wziął wczoraj Maciej Kot. A na początku miesiąca Dawid Kubacki poślubił Martę Majcher. Obu Młodym Parom życzę wiele pomyślności i spełnienia marzeń!" - pisał w 2019 roku Adam Małysz.

Agnieszka i Maciej Kot w 2021 roku zostali rodzicami Filipa. Żona skoczka o macierzyństwie i życiu aktywnej mamy opowiedziała w jednym ze wpisów na Instagramie. Żona skoczka pracuje na co dzień jako trenerka personalna. "Gdy pytacie mnie, jak łączę pracę z macierzyństwem? Czasami bywa ciężko, ale jakoś nam to wychodzi. Ale niestety ja już treningu swojego nie jestem w stanie zrobić gdy Filo jest ze mną. On musi dotknąć wszystkiego, co mama używa, więc niestety czasem muszę się zadowolić tylko "cardio", biegając za Filipem. P.S. Po ciąży moja cierpliwość jest na wyższym poziomie" - napisała pod jednym z opublikowanych zdjęć z synem.

Agnieszka Lewkowicz, Maciej Kot fot. facebook.com/ Adam Małysz

Żona Macieja Kota ma za sobą sportowe sukcesy. Jej karierę przerwała kontuzja

Agnieszka Kot w przeszłości osiągała sukcesy jako lekkoatletka, ale z powodu kontuzji musiała zrezygnować z dalszej kariery. Na swoim koncie ma nawet brązowy medal w młodzieżowych mistrzostwach Polski. Przeglądając jej profil na Instagramie, od razu widać, jak istotną rolę pełni w jej życiu sport. Żona skoczka pracuje teraz jako trenerka osobista i ma także własne studio treningowe w Nowym Targu.