Wiele par decyduje się wziąć ślub w lato ze względu na ciepłą pogodę. Michał Wiśniewski postąpił jednak inaczej. Stanął na ślubnym kobiercu z Mandaryną 10 grudnia 2003 roku. Lodowa ceremonia muzyków transmitowana była przez TVN, w ramach programu o artyście "Jestem jaki jestem". Choć miłość muzyków nie przetrwała próby czasu, po tej uroczystości pozostały niezwykłe zdjęcia i filmiki, które wielu fanów dawnego duetu pamięta po dziś dzień. Nawet sam Wiśniewski z radością wraca do tego przełomowego dnia.

Michał Wiśniewski i jego ślub z Mandaryną. Marzenie za miliony złotych?

Dawna para pobrała się w lodowej kaplicy na terenie szwedzkiej miejscowości Kiruna. Wokalistka miała na sobie efektowną suknię ślubną z trzydziestoma tysiącami brylancików oraz białe futro. Jej blond włosy natomiast przyozdobiły pióra. Wiśniewski z kolei miał na sobie srebrzysty smoking, widoczny z daleka. Dawny duet przybył na swój ślub saniami, które były ciągnięte przez renifery. Mandaryna razem z ówczesnym ukochanym mieli do dyspozycji lodowe trony, które podbijały urok całego wydarzenia. Ta bajkowa ceremonia miało wynosić łącznie dwa miliony złotych, zgodnie z medialnymi doniesieniami.

Michał Wiśniewski wspomina ślub z Mandaryną jako "ogromne przeżycie"

- To były zupełnie inne czasy. Byłem 17 lat młodszy, miałem wielką fantazję. Chcieliśmy imponować, robić wielkie show. Było to ogromne przeżycie. Generalnie wspominamy to oboje z Martą bardzo dobrze. To był bardzo fajny czas, dzięki niemu mamy wspaniałą dwójkę dzieci, które niezwykle kochamy - mówił muzyk w rozmowie z "Faktem". Po hucznym wydarzeniu pozostały tylko wspomnienia. Muzycy rozwiedli się w 2006 roku. Mają razem dwójkę dzieci - Xaviera i Fabienne, którzy podobnie jak rodzice, są artystycznie uzdolnieni. Co ciekawe potomstwo Mandaryny i lidera Ich Troje ma dobre relacje z dziećmi Wiśniewskiego z innych związków. Obecnie wokalista jest związany z Polą Wiśniewską, z którą doczekał się dwójki dzieci. Po zdjęcia artysty zapraszamy do galerii na górze strony.

