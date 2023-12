Koniec roku zbliża się wielkimi krokami i pojawiają się kolejne propozycje imprez sylwestrowych. Polsat zaprasza do Chorzowa w okolice Stadionu Śląskiego. Na wydarzeniu wystąpią m.in. Doda, Golec uOrkiestra, Piotr Kupicha i Majka Jeżowska. Konkurencyjną imprezę szykuje też TVP. Stacja tym razem poprowadzi ją w Zakopanem. Na imprezie ma pojawić się Maryla Rodowicz, ale jeszcze nie ogłoszono oficjalnego programu. Jest też propozycja dla osób, które końcówkę roku chcą spędzić w atmosferze zadumy i refleksji. Tadeusz Rydzyk zaprasza na "sylwestra z wartościami". W programie wydarzenia m.in. wspólna modlitwa i eucharystia.

Tadeusz Rydzyk zaprasza na sylwestra. "Chcemy pokazać, że życie to nie tylko to, co widzimy"

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu należąca do Tadeusza Rydzyka po raz trzeci zabrała się za organizację sylwestra. Wydarzenie będzie różniło się od tradycyjnej hucznej imprezy i upłynie w atmosferze modlitwy i refleksji nad życiem. W tym roku organizowane jest pod hasłem "Życie to coś więcej". - Chcemy pokazać, że życie to nie tylko to, co widzimy, że to nie tylko powierzchnia, po której się ślizgamy, ale ważne, że aby być dobrym człowiekiem, to trzeba wejść w głębię. Dlatego właśnie życie to coś więcej - poinformował redemptorysta Wacław Zyskowski. Sylwester w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej powstał z myślą o młodych. - Chcemy dać młodzieży czas na konferencję, czas na skupienie. Chcemy dać młodzieży czas na to, by mogli się zastanowić nad tym, jaki ten rok był, co chcieliby w nim zmienić w perspektywie przyszłości i też czego od Pana Boga by chcieli i też, co Pan Bóg chce od nich - podkreślił redemptorysta.

Sylwester u Rydzyka. W planach modlitwa, eucharystia i adoracja Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie

Czego mogą spodziewać się goście wydarzenia? W planach są różne aktywności. - Z takich punktów angażujących ich intelektualnie i fizycznie, to oczywiście warsztaty tańca, warsztaty muzyczne, ale też warsztaty psychologiczne i spotkanie z gościem. To rozmowa na temat z jednej strony wiary, ale też z drugiej strony na temat świadectwa życia w perspektywie życia z Panem Bogiem - poinformował redemptorysta Wacław Zyskowski. Będzie także wspólna modlitwa i adoracja Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Jak się okazuje, impreza z roku na rok wzbudza coraz większe zainteresowanie. - Za pierwszym razem to było trochę takie badanie klimatu i badanie miejsca. Teraz już widać, że zainteresowanie z każdym rokiem wzrasta. Cieszymy się, że tych młodych, którzy chcą spędzić w taki sposób czas, jest naprawdę dużo - podał koordynator imprezy.