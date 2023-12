Danuta Holecka całą swoją karierę zawodową związała z publicznym nadawcą. W 2018 roku została członkinią XI kadencji Komisji Etyki TVP, a w 2019 roku ogłoszono ją szefową "Wiadomości". Zgodnie z informacjami zebranymi przez gazeta.pl Holecka poprowadzi znany serwis informacyjny 11 i 12 grudnia 2023 roku. Co natomiast z jej przyszłością w stacji?

Kiedy Danuta Holecka nie będzie twarzą "Wiadomości"? Sama ma chcieć zniknąć z anteny

Według nieoficjalnych ustaleń portalu gazeta.pl pracownica TVP ma mieć zamiar zwolnienia sprawowanego stanowiska. Dziennikarz Jacek Gądek wspominał, że publicznego nadawcę mogą czekać spore zmiany, jeżeli Donald Tusk zostanie wybrany na premiera Polski. "Wtedy nowa ekipa rządząca będzie mogła przystąpić do realizacji swoich zapowiedzi. A te były wobec TVP jasne. Donald Tusk na jednym z wieców powiedział, że 'po wygranych wyborach i utworzeniu nowego rządu będziemy potrzebowali dokładnie 24 godziny, żeby telewizja PiS-owska zamieniła się w publiczną" - zaznaczył. Wiele osób z TVP może zatem w najbliższej przyszłości stracić swoje główne źródło dochodu.

Danuta Holecka doczekała się wyjątkowej piosenki z racji odejścia

O ostatnich dniach Holeckiej w TVP mówi cała Polska. Do pożegnania pracownicy publicznego nadawcy dołączyli się także twórcy kanału YouTube "Wesołe Piosenki o Smutnych Sprawach", zamieszczając cover "Przez Twe Oczy Zielone" Zenka Martyniuka. "W tych okrutnych dniach, gdy - zapewne - lada moment przyjdzie nam pożegnać się z Danutą Holecką, składamy hołd tej wspaniałej dziennikarce, kobiecie, autorytetowi! Nasze skromne umiejętności są - jak samo to słowo wskazuje - zbyt skromne, by oddać sprawiedliwość niekwestionowanej królowej polskiego kineskopu, tudzież pierwszej damie polskiej matrycy, stąd do napisania tej piosenki zaprosiliśmy największe indywidualności polskiej i zagranicznej sceny muzycznej i lirycznej" - czytamy w ironicznym opisie klipu. Więcej na temat tego pomysłu przeczytacie tutaj. Po zdjęcia Danuty Holeckiej zapraszamy z kolei do galerii na górze strony.

