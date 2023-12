O rewolucji w mediach publicznych po ostatnich wyborach mówi się głównie w kontekście TVP. Zmiany nadciągają jednak także w Polskim Radiu. Michał Rachoń przestał działać w Polskim Radiu 24, a na początku grudnia okazało się także, że znika z rozgłośni Radia Opole. Jak ustalił teraz portal Wirtualnemedia.pl, wraz z nim z regionalną stacją pożegnają się również cztery inne osoby. Powód? Niepewna sytuacja finansowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Warnke podsumowuje sytuację TVP

Michał Rachoń i Magdalena Ogórek wśród zwolnionych z Polskiego Radia

Oprócz Michała Rachonia pracę w Radiu Opole mają stracić także Magdalena Ogórek, Piotr Cywiński, Piotr Gocek oraz Piotr Semka. Cywiński wraz z Rachoniem prowadzili program "Pole minowe", Gocek razem z Senką pracowali nad "Co tam, panie, w polityce" oraz "Magazynem międzynarodowym", a Ogórek była publicystką w cyklach "Suma tygodnia" i "Zagrabione". Z informacji uzyskanych przez Wirtualnemedia.pl wynika, że umowy pracowników regionalnej rozgłośni kończą się w grudniu, a wraz z nimi - kończy się ich współpraca z Radiem Opole. Redaktor naczelny Tomasz Cichoń przekazał, że ze stacji ma zniknąć większa liczba pracowników.

Umowy nie będą przedłużone z powodu niejasnej sytuacji finansowej mediów publicznych, w tym Radia Opole, w 2024 roku - tłumaczy.

Magdalena Ogórek zniknie z anteny Radia Opole Magdalena Ogórek zniknie z anteny Radia Opole. Fot. KAPiF

Magdalena Ogórek wymieniana także wśród zwolnionych z TVP

Wygląda na to, że to już kolejna posada w mediach publicznych, którą ma stracić Magdalena Ogórek. Dwa niezależne źródła z TVP potwierdziły nam, że pracownica Woronicza znalazła się na liście osób, które mają zostać zwolnione. Oprócz nich wskazano także na Idę Nowakowską, Małgorzatę Opczowską, Annę Popek, Tomasza Wolnego i Jacka Łęskiego. "Oni za bardzo kojarzyli się ze starą władzą i Jackiem Kurskim czy Mateuszem Matyszkowiczem. Teraz czas na nowe rozdanie" - mówi nasze źródło. Sama Ogórek nie odniosła się bezpośrednio do doniesień, na InstaStories podziękowała za to fanom za wsparcie. "Ostatnio wszystkie portale dopytują o mój nastrój. Nieodmiennie z uśmiechem do widzów" - przekazała pracownica TVP.