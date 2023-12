Danuta Holecka niedawno pożegnała się z Telewizją Polską. Jak informowała "Gazeta Wyborcza" już z końcem listopada prezenterka rozwiązała dwie umowy ze stacją. Holecka przez ostatnie lata była główną twarzą TVP, gdzie pracowała już od lat 90. Trafiła do stacji jako 25-latka, dzięki udziałowi w konkursie na prezenterkę. Przez lata wielokrotnie zmieniała wizerunek. Eksperymentowała z fryzurami i ze stylem. Jak wyglądała na początku swojej kariery? Odgrzebaliśmy dla was najstarsze zdjęcia prezenterki.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Warnke o zmianach w TVP. Płacze za Sylwestrem Marzeń?

Danuta Holecka przez lata eksperymentowała z włosami. Kiedyś była ciemną brunetką

Danuta Holecka pochodzi z Lidzbarka, a do Warszawy przyjechała jeszcze jako nastolatka. Miała 15 lat i w utrzymaniu pomógł jej dziadek. - Nie byłabym tym, kim jestem, gdyby nie mój dziadek, który w Stanach zobaczył, jak funkcjonują szkoły prowadzone przez siostry zakonne, i wymarzył sobie, że jego wnuczka też będzie chodziła do takiej szkoły. Przez cztery lata opłacał moją naukę - opowiadała na łamach "Do Rzeczy". W stolicy Danuta Holecka uczyła się w liceum sióstr nazaretanek, a na studia wybrała się do Głównej Szkoły Handlowej, gdzie zgłębiała tajniki ekonomii. Do TVP trafiła w 1993 roku, kiedy wygrała konkurs na nowego prezentera stacji. Na początku relacjonowała obrady Senatu. Jako prezenterka głównego wydania "Wiadomości" zadebiutowała w 1997 roku. Nie objęła jednak na stałe tego stanowiska. Prezenterka prowadziła też programy w TVP3 i TVP Info. Do głównego wydania "Wiadomości" powróciła w 2016 roku. Co ciekawe, trzy lata później została nawet szefową tego formatu. Wielokrotnie zarzucano jej stronniczość, przekazywanie szkodliwych propagandowych treści i bycie wysłanniczką PiS-u.

Danuta Holecka fot. kapif.pl

Przez lata swojej kariery w TVP Danuta Holecka wielokrotnie eksperymentowała z włosami i można było ją zobaczyć w każdym możliwym kolorze. W porannych "Wiadomościach" zadebiutowała w 1994 roku w wydaniu z grzywką. Przez wiele lat była wierna ciemnym odcieniom, obecnie z ekranu znamy ją jako blondynkę z włosami podkręconymi na grubej szczotce. Przez chwilę miała nawet włosy pofarbowane na ciemny odcień burgundowej czerwieni. Eksperymentowała także ze strojem. Na ujęciach z wcześniejszych lat widać, że ubierała się z większą swobodą i pozwalała sobie na drobne szaleństwa. W ostatnich latach w garderobie Holeckiej królowały za to bezpieczne komplety i garsonki. Archiwalne zdjęcia prezenterki znajdziecie w galerii na górze strony.

Danuta Holecka dziękowała Bogu za męża. "Chciałam tylko kochać, być kochaną i mieć zdrowe dzieci"

Danuta Holecka na studiach związała się z Krzysztofem Duninem-Holeckim. Para miała się zaręczyć po trzech tygodniach znajomości. Zakochani nie mogli od razu wziąć ślubu, bo jej wybranek musiał najpierw rozwieść się z żoną. - Kiedy wychodziłam za mąż, byłam bardzo młoda i chciałam tylko kochać, być kochaną i mieć zdrowe dzieci. I o to prosiłam Boga - wyznała w rozmowie z "Życiem na Gorąco". Para ma razem dwóch synów, bliźniaków, Stefana i Juliana.