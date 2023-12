"Dzień dobry TVN" od 6. grudnia ma nowe prowadzące. Mowa o Sandrze Hajduk i Annie Senkarze, które po swoim debiucie, kolejny raz prowadziły program w niedzielę. Jak wyglądały? To ocenił nasz redaktor modowy, Michał Musiał. Przypomnijmy, że po ich debiucie, stylistka stwierdziła, że jedna z nich zaliczyła "babciny efekt". Czy teraz obie mają się czym pochwalić? Wszystko jasne.

Stylizacje nowych prowadzących "Dzień dobry TVN". Ekspert zabrał głos

Tym razem nasz redaktor modowy, Michał Musiał, każdej z nowych prowadzących "Dzień dobry TVN", nie szczędził komplementów. W wydaniu z 10 grudnia - w jego ocenie - nie można paniom nic zarzucić w kwestii stylizacji. Jak wypadły? - Anna Senkara pokazała się w czarno-białej kwiecistej sukience, którą uzupełniła paskiem z ćwiekami. Koloru stylizacji dodały rajstopy w kolorze wina i modne sandałki na wysokim obcasie. Całość wyglądała bardzo modowo i widać, że dziennikarka dobrze się czuła w tej stylizacji - powiedział nam. A co z Sandrą Hajduk? - Prezenterka postawiła na białą marynarkę, o modnym krótkim kroju, którą zestawiła z welurowymi spodniami w kolorze wina. Całość prezentuje się bardzo stylowo. Do jasnej marynarki nawiązywały minimalistyczne sandałki na wysokim obcasie - ocenił Michał Musiał.

Sandra Hajduk-Popińska i Anna Senkara to nowe prowadzące 'DDTVN' Sandra Hajduk-Popińska i Anna Senkara to nowe prowadzące 'DDTVN'. Fot. Instagram.com/sanhajduk screen

Chajzer rozczarowany zmianami w swojej dawnej pracy

Przypomnijmy, że powierzenie Sandrze Hajduk prowadzenia "Dzień dobry TVN", nie podoba się za bardzo jego ex gospodarzowi - Filipowi Chajzerowi. Reporter dał temu upust niedawno w podcaście "WojewódzkiKędzierski". - Trochę sobie o tym myślałem, jak dotarła do mnie informacja, kto został nowym prowadzącym. Z jednej strony myślę sobie, no to już nie jest to "Dzień dobry TVN". Prestiż tego programu, ta wielka estyma, którą tworzył Edward Miszczak, to jak ten program kreował rzeczywistością, kiedy była tam Kinga Rusin. Można było się zgadzać lub się nie zgadzać z tymi wstępami semi-politycznymi, którymi zaczynała program, ale to kiedyś było jakieś, to było wartościowe, o tym się mówiło - wyznał Chajzer. Prezenter nie zaprzeczył, gdy Kuba Wojewódzki podsumował, że z tego, co powiedział, można wywnioskować, że "jest to degradacja programu".

'DDTVN'. Debiut nowych prowadzących. Hajduk-Popińska i Senkara nie uchroniły się od wpadki 'DDTVN'. Debiut nowych prowadzących. Hajduk-Popińska i Senkara nie uchroniły się od wpadki. Fot. Screen/ TVN/ 'Dzień dobry TVN'