Katarzyna Dowbor po głośnym zwolnieniu ze stacji Polsat niedawno wystartowała z nowym programem na antenie Canal+ Domo. Format ma tytuł "Dowborowa od nowa" i widzowie mogą zobaczyć w nim remont domu dziennikarki. Dowiadują się też, jak w prosty sposób odnowić starą nieruchomość i zadbać o piękny ogród. Jak wrażenia widzów po emisji? Sprawdźcie tutaj. W życiu Katarzyny Dowbor było ostatnio dużo stresu w związku z zawodową rewolucją. Dziennikarka ukojenie znajduje podczas wypadów do słonecznej Hiszpanii, gdzie dom ma jej syn Maciej Dowbor i jego żona Joanna Koroniewska. Na jednym ze zdjęć, które udostępniła w sieci, pokazała się w wersji sauté i zebrała mnóstwo komplementów.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Dowbor o menopauzie, TVP i zwolnieniu z Polsatu. Odniosła się do Elżbiety Romanowskiej. "Jest to dla mnie niewyobrażalne"

Katarzyna Dowbor w wersji bez makijażu. Dziennikarka zachwyca w każdym wydaniu

Jakiś czas temu Katarzyna Dowbor wybrała się do Hiszpanii z córką Marią. 24-latka to owoc jej nieformalnego związku z Jerzym Baczyńskim. Dziewczyna nie poszła w ślady znanej mamy i żyje z dala od blasku fleszy. Obecnie studiuje w Wielkiej Brytanii, więc panie doceniają wszystkie wspólne chwile. Dziennikarka udostępniła w sieci zdjęcie z córką, na którym pokazała się bez grama makijażu i zachwyciła swoich fanów. Trzeba przyznać, że Katarzyna Dowbor prezentuje się zachwycająco zarówno na branżowych imprezach, gdzie występuje w pełnym make-upie, jak i na wakacjach w dużo bardziej swobodnej wersji. "Ale piękne dziewczyny", "Super wyglądacie", "Obie piękne" - czytamy w komentarzach.

Katarzyna Dowbor z córką fot. facebook.com/ Katarzyna Dowbor FanPage

Katarzyna Dowbor zdradziła przepis na ulubione pierogi córki. Farsz tylko z dwóch składników

Katarzyna Dowbor na swoim profilu na Instagramie chętnie dzieli się poradami kulinarnymi. Dziennikarka zdradziła ostatnio przepis na ulubione pierogi jej córki, który może być idealnym pomysłem także na świąteczną przekąskę. Przepis jest banalnie prosty i łatwy do odtworzenia w domu. - Lubicie pierogi? Ja uwielbiam. Każdy lubi je z innym farszem. Ja chciałabym się wam dzisiaj pochwalić takim farszem, który wymyśliłam specjalnie dla mojej córki, ponieważ nie je mięsa. Mamusia dla siebie robi z mięsem, ale dla córeczki musi być trochę inny. Są naprawdę przepyszne. Spróbujcie. To jest taki dziwny farsz. Nie wiem, jak go nazwać... farsz Marysi, farsz Kasi, jak chcecie, ale twaróg ze szczypiorkiem. Pycha! - zachęciła Katarzyna Dowbor. Jak je zrobić? Dokładny przepis znajdziecie tutaj.

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Gwiazda Roku nominowani są: Maryla Rodowicz, Doda, Edward Miszczak, Katarzyna Cichopek i Ewa Drzyzga GŁOSUJ TU!