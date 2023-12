Wyobraźcie sobie, że wasze ukochane pupile "zatroszczyły się" o wasz dom i zniszczyły wszystko, co tylko się dało. Co robicie? Właśnie taka sytuacja przytrafiła się ostatnio Karolinie Pisarek. Modelka opiekuje się obecnie dwoma psami, które ostatnio przeżywają "buntowniczy okres" i gryzą wszystko, co popadnie. Na swoim profilu na Instagramie influencerka pokazała, jaki jest obecny stan jej willi. Sceny jak z horroru. Więcej zdjęć Karoliny Pisarek i jej zdemolowanego mieszkania znajdziesz w galerii na górze strony.

Karolina Pisarek "nie ma słów" do swoich psów. Zniszczyły cały dom

Modelka naprawdę dba o swoje zwierzaki. Kiedyś nawet jednemu z nich wyprawiła huczne przyjęcie urodzinowe. Był tort i prezenty. Fani byli zachwyceni tym, ile influencerka poświęciła czasu na zorganizowanie całego wydarzenia. Nie zawsze jest jednak tak kolorowo. Ostatnio Simba i Balu wyprawiły przyjęcie, na które nie zaprosiły swojej właścicielki. Kiedy Pisarek zobaczyła, jak się bawiły, oniemiała. -Simba był ogrodnikiem. Brał się za kwiaty. Ścianę obgryzł dwa razy i to delikatnie. Tyle. O Balu niestety tego powiedzieć nie można (...) Nie mam słów - mówiła na swoim profilu na Instagramie, pokazując kolejne zniszczenia. Zwierzaki oprócz ścian pogryzły zasłony, łóżka, dywany, a nawet okna. Musicie to zobaczyć.

W domu Karoliny Pisarek wydarzył się groźny wypadek z udziałem psów. "Miałam pocięte ręce"

Jakiś czas temu pisaliśmy o innym incydencie, do którego doszło w posiadłości modelki. Pisarek i jej mąż Roger Salla wracali ze spaceru z psami, gdy te nagle wpadły z impetem w szklane drzwi i wyłamały je z zawiasów. - Psy chciały jak najszybciej przedostać się do kuchni. Szkło rozbiło się na wszystkie strony, przecinając liście, drewno w drzwiach i zostawiając ślady na drzwiach obok. Roger miał rany na całej głowie, a ja pocięte ręce. Na szczęście - nic poważniejszego (bo mogła stać się tragedia) się nie stało. Dlatego, jak jesteście na etapie wybierania drzwi do domu, zastanówcie się kilka razy, nie tylko nad designem, ale i bezpieczeństwem - przestrzegała swoich obserwatorów modelka. Relację wideo z tego wypadku możecie zobaczyć na górze strony.