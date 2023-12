Bliskie znajomości między żonami piłkarzy to w zasadzie nic dziwnego. Anna Lewandowska już od dawna jest w bardzo dobrych stosunkach z żoną Leo Messiego, Antonellą Roccuzzo. Jakiś czas temu pisaliśmy nawet o pamiątkowym zdjęciu dwóch kobiet, które zostało wykonane na jednym z paryskich pokazów mody i umieszczone na profilu Lewandowskiej. Teraz to żona argentyńskiego piłkarza wrzuciła kilka ujęć z imprezy zorganizowanej przez amerykańskiego Vogue'a. Wyglądała zjawiskowo i zwróciła uwagę Anny Lewandowskiej. Co napisała żona Lewego? Więcej zdjęć Anny Lewandowskiej i Antoneli Roccuzzo znajdziesz w galerii na górze strony.

Antonella Roccuzzo na imprezie w Miami. Anna Lewandowska komentuje

Na zdjęciu możemy zobaczyć modnie wystylizowaną żonę Messiego. Kobieta postawiła tym razem na klasyczne czarne spodnie z subtelnym, jeansowym elementem. Do tego krótki top tego samego koloru i marynarka, która swobodnie powiewała na ramionach influencerki. Cały look podrasowała elegancką biżuterią. Antonella świetnie prezentowała się, pozując obok Victorii Beckham. Żona argentyńskiego piłkarza wyglądała na tyle dobrze, że przyciągnęła nawet uwagę Lewandowskiej. Trenerka zamieściła pod postem trzy uśmiechnięte emotikony z sercami zamiast oczu. Kobiety od dawna wymieniają się grzecznościowymi komentarzami, co tylko podkreśla, że obie świetnie się dogadują.

Anna Lewandowska rozwścieczyła Polaków przed świętami. Poszło o pierniczki

W ostatnim czasie Polacy nerwowo zareagowali na najnowsze nagranie Lewandowskich, które można znaleźć na Instagramie. W materiale możemy zobaczyć całą rodzinę, która zabrała się za pieczenie pierników. Wszystko wyglądało naprawdę dobrze, do czasu, aż Lewandowska postanowiła pokazać kuchennego robota, który do najtańszych nie należy. Pod postem zaroiło się od komentarzy użytkowników, którzy wytknęli trenerce niepotrzebną reklamę takich urządzeń, oraz przechwalanie się bogactwem. "Nie stać mnie na to, jak większość polskiego społeczeństwa", "To jest śmieszne, że milionerzy muszą jakieś gary reklamować" - pisali poirytowani fani. Myślicie, że przesadzili? ZOBACZ TEŻ: Lewandowska co roku to robi i tego samego chce dla córek. "To ważne, aby zwracać uwagę"

Lewandowscy robią pierniczki Żona Messiego pokazała zdjęcia z eksluzywnego eventu. Lewandowska nie mogła powstrzymać się od komentarza. Fot. @annalewandowska/ Instagram