Monika Olejnik zadała szyku na gali filmowej. Lśniła jak kula dyskotekowa

Monika Olejnik zdecydowanie wie, jak przyciągnąć uwagę reporterów. Dziennikarka, która od lat jest stałą bywalczynią wielkich gal, ważnych wydarzeń czy kulturalnych premier, chętnie pozuje na ściankach i czerwonych dywanach. A w jej strojach nigdy nie ma mowy o nudzie. 9 grudnia Monika Olejnik była obecna na 36. gali rozdania Europejskich Nagród Filmowych, która odbywała się w Berlinie. Tym razem dziennikarka podbiła czerwony dywan, stawiając na błysk.

Zobacz wideo Kto nie chce wystąpić w programie Olejnik?

Monika Olejnik pokazała zdjęcie z gali rozdania Europejskich Nagród Filmowych

Na gali w Berlinie Monika Olejnik pojawiła się z partnerem Tomaszem Ziółkowskim. Dziennikarka na ten ważny dla środowiska filmowego wieczór wybrała kreację, obok której trudno przejść obojętnie. Miała na sobie czarną suknię do ziemi, z długimi rękawami, która w całości została ozdobiona długimi łańcuszkami z drobnych kryształków. Do tak efektownej stylizacji Olejnik zrezygnowała z obfitej biżuterii, dopełniając ją jedynie wisiorkiem. Do tego wybrała niewielką czarną torebkę na łańcuszku oraz klasyczne czarne buty. Na fotografiach z wydarzenia, które opublikowała na InstaStories, dziennikarka pozowała ze szwedzkim aktorem Stellanem Skarsgardem, a także współreżyserkami filmu "Zielona granica" - Katarzyną Warzechą oraz Kamilą Taraburą. Na ceremonii obecna była także Agnieszka Holland.

Europejskie Nagrody Filmowe 2023. Polacy bez statuetki

Podczas tegorocznej gali "Zielona granica" nominowana była w sumie w trzech kategoriach - dla najlepszego filmu, najlepszego reżysera oraz najlepszego scenariusza. Polakom w tym roku nie udało się jednak otrzymać żadnej ze statuetek. Największym wygranym 36. gali Europejskich Nagród Filmowych został natomiast francuski film "Anatomia upadku" w reżyserii Justine Triet. Produkcja zgarnęła sprzed nosa statuetki we wszystkich kategoriach, w których nominowana była także "Zielona granica". Oprócz tego nagrodą wyróżniona została także grająca w "Anatomii upadku" aktorka Sandra Huller.

Monika Olejnik na gali w Berlinie Monika Olejnik na gali w Berlinie, instagram.com/@monikaolejnik_official