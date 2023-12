Leszek Miller o pogrzebie syna. Ma żal do Aleksandra Kwaśniewskiego

W najnowszym odcinku podcastu Żurnalisty mogliśmy usłyszeć Leszka Millera, który otworzył się na temat śmierci syna, pogrzebu, a także skrywanego żalu do prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Polityk rozmyślał również nad swoim ojcostwem. Co ma sobie do zarzucenia? Więcej zdjęć Leszka Millera znajdziesz w galerii na górze strony.

Pogrzeb syna był dla Leszka Millera najtrudniejszym wydarzeniem w życiu. Kwaśniewski go wtedy rozczarował

W 2018 roku syn polityka popełnił samobójstwo. Od tej pory Leszek Miller wielokrotnie podkreślał, że czas tak naprawdę nie leczy ran. Śmierć dziecka była traumatycznym przeżyciem, o czym również wspomniał w rozmowie u Żurnalisty. - Pogrzeb pana syna to najtrudniejsze co musiał pan przeżyć w życiu? - zapytał podcaster. - Tak, bo ja oczywiście uczestniczyłem w różnych pogrzebach, ale to jest pogrzeb, który nie powinien się zdarzyć, bo rodzice powinni umierać wcześniej niż dzieci. Jeżeli dziecko umiera, to dla rodziców jest to potworna tragedia - wyznał. Później działacz dodał, że do tych strasznych wydarzeń przyczyniła się żona jego syna, której "brakowało ciepła". Miller zapytany o to, czy ma żal do Kwaśniewskiego, że ten nie pojawił się na pogrzebie syna, odpowiedział, że zrobiło to na jego rodzinie przykre wrażenie, tym bardziej że jego syn opiekował się przez jakiś czas córką prezydenta.

Leszek Miller u Żurnalisty Leszek Miller ma żal do Kwaśniewskiego. Wspomniał o śmierci syna i pogrzebie. Fot. Żurnalista/ Spotify/ screenshot

Leszek Miller był "lepszym mężem" niż ojcem. Jak dogadywał się z synem?

Żurnalista zadał politykowi bardzo osobiste pytanie, które zmusiło Millera do głębszej refleksji. - A pan, Leszek Miller był dobrym ojcem i mężem? Jak pan na to spojrzy? Wiemy, że to jest mało czasu, ale ten czas co był, uważa pan, że dobrze go pan zagospodarował? - zapytał prowadzący. - Nie wiem no, mam nadzieję, że... Musiałbym zapytać swojej żony, ale myślę, że niestety byłem lepszym mężem niż ojcem. Dlatego, że z żoną miałem więcej kontaktu niż z synem - odparł. Miller podkreślił, że tyczy się to głównie "późniejszej fazy" życia syna. Polityk natomiast z uśmiechem wspominał wspólne wyjścia z juniorem do kina na "Gwiezdne wojny" i to, jak dobrze się wtedy z nim dogadywał. ZOBACZ TEŻ: Leszek Miller skarżył się na niską emeryturę. Wiemy, ile otrzymuje. Niektórzy mogą o takiej tylko pomarzyć

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:



Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.