Katarzyna Bosacka od lat uświadamia społeczeństwo na temat zdrowego jedzenia. Wiedzą dzieli się w telewizji i w mediach społecznościowych. Ostatnio prezenterka przechodziła przez dość trudny okres życiowy. Jej wieloletnie małżeństwo się rozpadło. W efekcie tych perturbacji Katarzyna Bosacka sporo schudła i podupadła na zdrowiu. Długo nie wypowiadała się także na temat rozstania. Gdy tylko stanęła na nogi, postanowiła zabrać głos. Od tamtej pory robi to coraz częściej. W jednym z najnowszych wywiadów opowiedziała o tym, jak sobie radzi po odejściu męża.

Katarzyna Bosacka w szczerym wyznaniu. Tak radzi sobie po rozstaniu. "Mam wszystkiego dosyć"

Katarzyna Bosacka została bohaterką grudniowego wydania "Wysokich Obcasów". Dziennikarka nie tylko zapozowała na okładce magazynu, ale również udzieliła obszernego wywiadu. W rozmowie z Aleksandrą Lubańską-Czubak nie ukrywała, że ostatnie miesiące były jednymi z najtrudniejszych. Ponadto niektóre elementy z jej życia zostały znacznie przewartościowane.

Zawsze starałam się dawać radę i mi to wychodziło, bo z natury mam dużo energii. Ale jestem tylko człowiekiem, są momenty, że mam wszystkiego dosyć. Ostatnio wraz ze zmianami w moim życiu prywatnym jest ich coraz więcej. I naprawdę zdarza mi się leżeć na kanapie i czytać książkę. Wcześniej byłam wielką ogarniaczką - jak ja to mówię - domowej kuwety - opowiadała.

W dalszej części rozmowy Katarzyna Bosacka wyznała, że od momentu rozstania znacznie zwolniła. Poza tym znalazła czas dla siebie, którego wcześniej nie miała zbyt wiele. "Czasem pracowałam na kilku etatach, robiłam milion rzeczy naraz, ogarniałam dzieci, rachunki, zakupy i wiele innych rzeczy. Bałam się, żeby nie zawieźć psa do szewca, a butów do weterynarza. Żyłam tak przez wiele lat, w wielkim pędzie. Mnie było mało w tym wszystkim, nie miałam czasu dla siebie. Teraz mam go więcej. Zdecydowanie zwolniłam" - wyznała.

Katarzyna Bosacka zmienia priorytety. Mówi o psychice. "Mam poczucie, że muszę bardziej zadbać o swoje zdrowie"

Na sam koniec Katarzyna Bosacka zdradziła, że po rozstaniu z mężem musiała odnaleźć drogę, która pozwoli jej stanąć na nogi i poczuć się lepiej. W związku z tym zaczęła przywiązywać większą wagę do dbania o siebie. Oprócz tego podkreśliła, że korzysta z pomocy psychoterapeutki, która jest dla niej nieodzownym wsparciem w uporaniu się z życiowym kryzysem. "Mam poczucie, że muszę bardziej zadbać o swoje zdrowie, również o kondycję psychiczną. Od psychoterapeutki mam zalecenia, żeby ubierać się bardziej kolorowo, słuchać wesołej muzyki, oglądać komedie, czytać książki, które nie powodują, że się dołuję. Spotykać się z przyjaciółmi. Czerpać siłę i przyjemność z drobnych rzeczy" - wyjaśniła. Po czym dodała: "Zdecydowanie teraz odpuszczam. Miałam na przykład napisać nową książkę do końca tego roku i nie napiszę jej z oczywistych powodów. Najpierw muszę całkiem stanąć na nogi i trochę zainwestować w siebie". Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu. Cały wywiad z Katarzyną Bosacką możecie przeczytać na stronie wysokieobcasy.pl.

Katarzyna Bosacka opowiedziała o rozstaniu z mężem/ Zdjęcie ilustracyjne Katarzyna Bosacka opowiedziała o rozstaniu z mężem/ Zdjęcie ilustracyjne/ Fot. Agata Grzybowska / Agencja Wyborcza.pl