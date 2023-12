W okresie świąt gwiazdy z chęcią wydają świąteczne teledyski. W tym roku swoje nowe, bożonarodzeniowe piosenki zaprezentowali już m.in. Paulla, Margaret, T.Love czy Sound'n'Grace. Honorata Skarbek ostatnio wspominała na TikToku, że osiem lat temu wydała swój świąteczny song "Święta cały rok". Poinformowała też fanów, że w tym roku także przygotowała dla nich niespodziankę. Właśnie ukazała się jej piosenka "Spadająca gwiazda". Reakcja jednego z komentujących zaskoczyła. Piosenkarka nie zostawiła tego bez odpowiedzi.

Honorata Skarbek w świątecznej piosence. Fani: Tekst trafia prosto do mojego serca i jest bez żadnej ściemy

Najnowsza piosenka świąteczna Honoraty Skarbek to opowieść o pragnieniu rozgrzania ludzkich serc i powrocie do dziecięcej wiary w idealny świat. Charakterystyczne dzwoneczki, skrzypce i chór idealnie wprowadzają w świąteczny nastrój, a sentymentalny tekst porusza. Utwór spodobał się obserwatorom wokalistki na Instagramie. W komentarzach pojawiło się wiele pozytywnych głosów. "Super, pięknie wyglądasz", "Ten utwór to coś, czego potrzebowałam. Tekst trafia prosto do mojego serca i jest bez żadnej ściemy. Prawdziwy i przepełniony ogromnym ciepłem", "Superpiosenka, masz bardzo ładny głos" - komentowali.

Fan zirytował Honoratę Skarbek swoim komentarzem: Chore. Widzisz to, co chcesz zobaczyć

Na zdjęciach i filmikach promujących "Spadającą gwiazdę" Honorata Skarbek pokazała się w czerwonej sukience w odcieniu krwistej czerwieni. Tiulowa kreacja zrobiła robotę. Dopasowana góra świetnie zrównoważyła objętościową górę. Szeroki pasek w talii nadał świetnej proporcji. Ponadczasowe uczesanie doskonale wpasowało się w świąteczny klimat.

Sentymentalny nastrój, związany ze wspominaniem świąt w dzieciństwie, przerwał niespodziewanie jeden z fanów Honoraty. W komentarzu obserwator bez ceregieli napisał, że oprawa piosenki jest "zbyt seksowna jak na święta". Te słowa zirytowały wokalistkę. Nie zostawiła tego bez komentarza.

Chore. Widzisz to, co chcesz zobaczyć - odparła stanowczo Honorata Skarbek.