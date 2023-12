Aleksandra Żebrowska zalicza się do grona osób w show-biznesie, które słyną z promowania naturalności oraz szerzenia samoakceptacji. Celebrytka chętnie pokazuje w sieci rzeczywistości taką, jaka ona jest naprawdę. Ostatnio poruszyła jeden z tematów tabu i zdradziła, ile waży. Na jej profilu próżno szukać zdjęć z profesjonalnych sesji fotograficznych czy relacji ze starannie wysprzątanego domu. Wręcz przeciwnie, bo o wiele częściej możemy tam trafić na kadry z życia codziennego oraz luźne podejście do życia.

Aleksandra Żebrowska zaskoczyła zdjęciem. Takie publikacje na jej profilu to rzadkość

Aleksandra Żebrowska prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi prawie 400 tysięcy użytkowników. Żona Michała Żebrowskiego przyzwyczaiła ich do macierzyńskich kadrów. Celebrytka nie ma problemu, by pokazywać rzeczywistość bez zbędnego przypudrowania. W związku z tym często możemy zobaczyć niektóre niedoskonałości i prozaiczne czynności. Tym razem nowo dodany post zupełnie odbiega od pozostałych. Na opublikowanym zdjęciu widzimy Aleksandrę Żebrowską zrobioną na bóstwo. Zaprezentowała się w eleganckim stroju, który składa się z zielonego wiązanego płaszcza i muszkieterek z imitacji wężowej skóry. Całość stylizacji dopełniły lekko pofalowane włosy oraz subtelny makijaż. Zdjęcie zdobi najnowsze wydanie miesięcznika "Twój Styl". Trzeba przyznać, że celebrytka prezentuje się na nim wprost fenomenalnie. Zdjęcia Aleksandry Żebrowskiej znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Aleksandra Żebrowska dodała nowe zdjęcie. Internauci rozpływają się z zachwytu. "Taka umyta i uczesana"

Opublikowany post nie pozostał bez echa w sieci. Internauci w mgnieniu ruszyli do komentowania. Większość z nich była pod ogromnym wrażeniem. Posypały się same komplementy. "Ależ to zdjęcie jest piękne", "Cudownie", "Boże, jaki piękny płaszcz!" - pisali. O komentarz pokusiły się również dobre znajome celebrytki. "Jaka ładna. Taka umyta i uczesana. Inspirujesz Ola… Może i ja?" - napisała Zofia Zborowska. "Pięknie. I tak czysto. Zazdro" - dodała Joanna Koroniewska. Przypominamy, że jakiś czas temu Joanna Koroniewska usłyszała od jednego z internautów ostry przytyk. Zarzucono jej, że jest zaniedbana, podobnie jak Aleksandra Żebrowska i Zofia Zborowska. Aktorka zgasiła internautę. "Naprawdę, przysięgam, my się myjemy, i to często" - skwitowała. Zamieszczone komentarze zapewne były nawiązaniem do tej sytuacji. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.