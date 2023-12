Paulla to wokalistka, którą większość z pewnością kojarzy za sprawą hitu "Od dziś". Piosenka stała się prawdziwym przebojem, a w serwisie YouTube wyświetlono ją ponad 35 milionów razy. Obecnie Paulla powróciła ze świąteczną piosenką "Magia Pięknych Świąt". Przy okazji promocji utworu wykonała również sesję wizerunkową, dzięki której możemy dostrzec efekty jej spektakularnej metamorfozy. O nowym looku piosenkarki zdążyła się już wypowiedzieć Caroline Derpieński. Tym razem postanowiliśmy o zadanie zapytać Ewę Minge. Przypominamy, że obie panie mocno ścięły się niegdyś w show Michała Wiśniewskiego. Co powiedziała nam projektantka? Jej słowa szokują.

Ewa Minge komentuje metamorfozę Paulli. "Wpisuje się w trendy"

Przed laty Ewa Minge i Paulla weszły w spór w programie Michała Wiśniewskiego "Jestem jaki jestem". Wówczas drobna wymiana zdań przerodziła się w ostry konflikt i napiętą rozmowę, o której zrobiło się głośno w mediach. Czyżby obie panie zdążyły już zakopać topór wojenny? Postanowiliśmy zapytać Ewę Minge, co sądzi o metamorfozie, jaką przeszła Paulla. Jej wypowiedź była zaskakująco korzystna. "Obecny wpisuje się w trendy i jest zgrany z wizerunkiem. Poprzedni nie był zły. Paulla ma świetną figurę i do niedawno zawsze ją eksponowała. Aktualnie sięgnęła po oversize, co jest najgorętszym trendem ostatnich sezonów" - zaczęła Minge.

Ewa Minge o przemianie Paulli. Zwraca uwagę na dwie kluczowe rzeczy

W dalszej części wypowiedzi projektantka zwróciła uwagę na fryzurę wokalistki. Zauważyła również, że w przemianie Paulli dużą rolę odegrał makijaż. Niegdyś stawiała ona na mocny make'up. Tym razem zastąpiła go jednak o wiele naturalniejszym lookiem, co sprawiło, że wygląda kompletnie inaczej.

Cała metamorfoza Pauli to rezygnacja z mocnego makijażu i krótkich włosów, które były albo czarne, albo białe. Długość włosów także ma tu ogromne znaczenie. Jej wizerunek przed metamorfozą był charakterystyczny. W aktualnym zrezygnowała z mocnego makijażu na rzecz bardziej naturalnego, jaśniejsze brwi, szminka i długie włosy w kolorze ciepłego karmelu sprawiły, że wygląda jak zupełnie inna osoba. Czy to źle? Mi osobiście się podoba - powiedziała w rozmowie z nami.

Na sam koniec Ewa Minge dodała, że jeżeli kojarzymy się z określonym stylem, to nawet najdrobniejsza modyfikacja jest w stanie wywołać efekt niezwykłej przemiany. "Nasz wygląd można bardzo łatwo zmienić makijażem, fryzurą, a nawet ubiorem jeżeli kojarzymy się z określonym stylem, a radykalnie go zmienimy" - podsumowała. Po zdjęcia obu pań zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.