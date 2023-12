Agnieszka Kaczorowska to z całą pewnością jedna z tych kobiet, które nie mają problemu z mówieniem o swojej prywatności. Znana z "Klanu" Bożenka regularnie publikuje w mediach społecznościowych coraz to nowsze treści i informuje w ten sposób, co u niej słychać. Popularna tancerka chętnie publikuje zarówno treści zawodowe, jak i typowo rodzinne. Tym razem Kaczorowska zdradziła, jak u niej w domu wyglądają święta. Opowiedziała o tym w rozmowie z Odetą Moro.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Kaczorowska opowiedziała o macierzyństwie

Agnieszka Kaczorowska otworzyła się na temat świąt. Z pewnością nie będą wyglądały standardowo

Agnieszka Kaczorowska była gościnią Odety Moro w programie "Sobota z Odetą" w Radiu Złote Przeboje. Tancerka była pytana głównie o tematy związane właśnie z tańcem, lecz pojawiły się także wątki dotyczące życia prywatnego. Dziennikarka zapytała, jak u Kaczorowskiej wyglądają święta. Okazuje się, że przygotowania nie są standardowe. Serialowa Bożenka nie ukrywała, że nie lubi gotować i woli tego unikać.

Kocham ten czas. Kocham grudzień w ogóle. Ja od zawsze lubiłam ten miesiąc, bo to jest ostatni miesiąc w roku. Uważam więc, że może on być najlepszym miesiącem w tym roku. Możesz więc zrobić z tego naprawdę piękny czas. Teraz, kiedy są dzieci, mamy dom, mamy swoją choinkę, to wszystko jest takie magiczne. Mimo natłoku obowiązków, bo listopad i grudzień są dla mnie bardzo intensywne, staram się wygospodarować naprawdę dużo czasu, abyśmy spędzali go razem. Mamy kalendarz adwentowy, a w nim zadania rodzinne. Robimy różne rzeczy: piknik pod choinką, świąteczne kino, zimowy spacer, pieczenie pierniczków. To jest dla mnie coś wspaniałego (...). Ja nie gotuję. Mój mąż gotuje. Mam wspaniałego męża, który naprawdę dobrze gotuje. Ja zazwyczaj robię coś innego, a pierniczki to jest moja domena

- zdradziła Agnieszka Kaczorowska na antenie Radia Złote Przeboje.

Agnieszka Kaczorowska czuje magię świąt. Lubi spędzać ten czas w gronie najbliższych

Agnieszka Kaczorowska jest żoną Macieja Peli. Para zdaje się dogadywać doskonale. Owocem miłości małżonków są dwie córki. Między Emilką a Gabrysią są dwa lata różnicy wieku. Mają dwa i cztery lata. Tancerka ze swoją rodziną mieszka w pięknym domu, którego wnętrza często zobaczyć można na jej instagramowym koncie.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela instagram.com/@agakaczor