Doda w nowej fryzurze. Jest szał. Ekspert: W hollywoodzkim stylu

Doda ostatnio czas spędzała w Tajlandii, gdzie udała się na urlop. Wokalistka wróciła już jednak do kraju i do swoich zawodowych obowiązków. W tym pomaga jej oczywiście sztab ludzi, których mieliśmy okazję poznać przy okazji reality show "Doda. Dream Show". Od dłuższego czasu Doda współpracuje z Damienem Kobą, który odpowiada za jej fryzury. Stylista pochwalił się w sieci efektem zmiany, którą zaproponował piosenkarce. To robi wrażenie.

Doda w nowej fryzurze. "Ale włosy"

Na instagramowym profilu Damiena Koby możemy zobaczyć Dodę w nowej odsłonie. Jej blond włosy wyglądają inaczej. Zmienił się kolor i uczesanie. Piosenkarka prezentuje się w tej fryzurze niczym gwiazda filmowa. "Oh! Tak dawno się nie widzieliśmy. Jak wam się podoba dzisiejsza fryzura Dody?" - zapytał na Instagramie Koba. Fani byli zachwyceni. W komentarzach pisali: "Ale włosy", "Mega", "Szczerze? Najlepsza odkąd pamiętam, bardzo kobieca, ponadczasowa, dodająca Dodzie samych korzyści" - czytamy.

Michał Musiał ocenia nową fryzurę Dody: Objętościowa grzywa. Wygląda w iście hollywoodzkim stylu

O ocenę nowej fryzury Dody poprosiliśmy naszego modowego eksperta. Michał Musiał to stylista fryzur i redaktor modowy. W jego opinii piosenkarka w tej odsłonie wygląda jak hollywoodzka gwiazda. Więcej zdjęć Dody znajdziesz w galerii na górze strony.

Doda pokazała się w zupełnie nowej odsłonie. Postawiła na dużo jaśniejszy niż dotychczas odcień blondu. Pozostała jednak przy ciepłej tonacji. Zmianie uległ nie tylko kolor, ale również linia strzyżenia. Piosenkarka ma mocno wycieniowane włosy z objętościową grzywą. Wygląda w iście hollywoodzkim stylu - powiedział Plotkowi Michał Musiał.

Doda w Tajlandii przeżyła dramatyczne chwile. Ugryzła ją małpa

Przypomnijmy, że podczas urlopu gwiazdy w Tajlandii doszło do nietypowej sytuacji. Doda trafiła do szpitala, ponieważ została zaatakowana przez dzikie zwierzę. Do zdarzenia doszło na wyspie Phi Phi, na plaży nazywanej Monkey Beach. W pewnym momencie agresywna małpa ugryzła Dodę w nogę. "Tam są agresywne, rzucające się na ludzi małpy. Wcale się nie dziwię, też rzucałabym się na ludzi, którzy by mi przeszkadzali. Dlatego też nie lubię wykorzystywania zwierząt jako atrakcji. (…) Zeszłam sobie z łódeczki, weszłam sobie na plażę, nikogo nie zaczepiając, do nikogo nie mówiąc piskliwym głosem. Trwało to dosłownie dziesięć sekund i nagle zostałam ugryziona w nogę" - relacjonowała Doda na Instagramie.