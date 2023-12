Zgodnie z krążącymi w mediach spekulacjami Danuta Holecka 8 grudnia miała po raz ostatni poprowadzić "Wiadomości" TVP. Tak się jednak nie stało. Prezenterka pojawiła się na wizji, ale na zakończenie programu nic nie wspomniała o rzekomym odejściu, tym samym ucinając gorące plotki o jej rychłym zakończeniu kariery w TVP. Co ciekawe jeszcze przed finałem programu zapowiedziała, że ma do ogłoszenia smutną wiadomość, więc widzowie byli przekonani, że chodzi właśnie o jej ostatni dyżur w stacji. Nic bardziej mylnego. Holecka wspomniała o śmierci jednej z byłych pogodynek stacji - Elżbiety Sommer. Jak Danuta Holecka zachowywała się podczas programu, który rzekomo miał być jej ostatnim? O ocenę zachowania spikerki w najnowszym wydaniu "Wiadomości" TVP poprosiliśmy Darię Domaradzką-Guzik, która jest wykładowczynią akademicką i ekspertką od mowy ciała.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Warnke o zmianach w TVP. Płacze za Sylwestrem Marzeń?

Ekspertka od mowy ciała oceniła zachowanie Danuty Holeckiej. Spekulowano, że to jej ostatnie "Wiadomości"

Danuta Holecka 8 grudnia pojawia się na antenie TVP w burgundowej bluzce i zgodnie z krążącymi w mediach plotkami miała pożegnać się z formatem. Twórcy "Wiadomości" nie zaskoczyli i wydanie skupiało się wokół krytyki działań Donalda Tuska. Holecka zaprezentowała na ekranie cały festiwal min. Kiedy wszyscy w napięciu oczekiwali, że pod koniec wydania pożegna się z programem, spikerka zaskoczyła i nie pisnęła o tym ani słowa. Czy jej zachowanie w jakikolwiek sposób ją zdradziło? Ekspertka od mowy ciała nie ma wątpliwości. - Grymasy, skrzywienia, wydymanie ust, szczególnie w kontekście tematów dotyczących Tuska - wyliczała specjalistka, która dokładnie przyglądała się zachowaniu Danuty Holeckiej, oceniając jej mimikę. Na tym jednak nie koniec długiej listy zwracających uwagę zachowań pracownicy TVP. Zgodnie ze słowami ekspertki to wcale nie koniec kłopotów dziennikarki. Ewidentnie coś jest na rzeczy,

Odchylanie postawy, nerwowe przygryzanie ust, opuszczone kąciki oczu mogą być sygnałem smutku, troski, zdenerwowania. Ciało zawsze zdradzi prawdziwy kłopot. Tak jest i teraz - oceniła Daria Domaradzka.

Danuta Holecka fot. screen TVP

W TVP panuje grobowa atmosfera. Są zmiany w zasadach pracy redakcji. "To ponoć pokłosie interwencji Danuty Holeckiej"

Przez widmo zmian nowego rządu w TVP panuje istny popłoch. Jeden z dziennikarzy ze stacji zdradził w rozmowie z nami, że pracownicy z Woronicza boją się z kimkolwiek rozmawiać o sprawach dotyczących pracy. - Kilka osób z "Wiadomości" powiedziało na spotkaniu redakcyjnym, że ściany mają uszy i strach już cokolwiek mówić, by to się gdzieś nie pojawiło w mediach. Szefostwo uczula, by nie powielać plotek korytarzowych, a najlepiej nie rozmawiać na tematy związane z telewizją z nikim z zewnątrz. Ludzie teraz rozmawiają ze sobą o pogodzie na make-upie i nie dyskutują przy świadkach o zwolnieniach. Wcześniej się nie gryźli w język, ale to się zmieniło - powiedział nasz informator. Wprowadzono też znaczące zmiany w zasadach pracy przy programach. Grafiki pracowników TVP są ograniczone i wgląd do nich mają nieliczni. - Po publikacjach wynoszących informacje z grafiku, by ograniczyć wycieki, teraz nie możemy patrzeć w obce grafiki wychodzące poza naszą redakcję. To ponoć pokłosie interwencji Danuty Holeckiej, która była zła, gdy zaczęto pisać o tym, kiedy rozstaje się ze stacją. Do tego doszły przecieki, kto jeszcze odchodzi i ludzie na górze stwierdzili, że trzeba ograniczyć dostęp do informacji, jak to tylko możliwe - dodał rozmawiający z nami dziennikarz. Więcej przeczytasz tutaj.

Danuta Holecka poznała Jakimowicza lata temu KAPiF.pl