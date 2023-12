Marcin Hakiel nadaje z łóżka. Pokazał ukochaną bez makijażu

Marcin Hakiel i jego nowa partnerka od jakiegoś czasu nie schodzą z pierwszych stron gazet. Zakochani chętnie pokazują się razem publicznie na różnych eventach. Są także aktywni w mediach społecznościowych, odsłaniając swoją codzienność. Momentami wydaje się jednak, że za wszelką cenę starają się przykuć uwagę internautów. Tym razem tancerz podzielił się ujęciami ukochanej prosto z łóżka. Naszą uwagę zwrócił brak makijażu.

Partnerka Marcina Hakiela bez makijażu. Tancerz wrzucił kadry prosto z łóżka

Najwyraźniej ukochana Marcina Hakiela nie ma żadnego problemu z tym, żeby pokazać się w wersji saute. Tancerz zamieścił na Instagramie nagranie Dominki prosto z łóżka, w dość prywatnej sytuacji. Partnerka byłego męża Katarzyny Cichopek wygląda jednak na wyluzowaną i zafundowała Hakielowi masaż stopy. Zakochani sprawiali wrażenie szczęśliwych. - Co robisz skarbie, łobuzie? - dopytywał tancerz, kiedy Dominika przeglądała telefon. Wtem kobieta uśmiechnęła się, złapała partnera za stopę i odpowiedziała - Masuję ci stopy. Marcin Hakiel był zachwycony.

Warto podkreślić, że Dominika często zmaga się z krytyką. Tylko w ostatnim czasie internauci zarzucali jej, że jest zbyt szczupła. W końcu zareagowała. "Dobrze, wyjaśnijmy sobie coś raz na zawsze, ja mam 31 lat i owszem wiem, że choć to młody wiek, to wiele kobiet mając tyle lat, jest mocno zaniedbana. Nie mam urody pięciolatki, nie mam baby face, tylko reprezentuję kobiecy typ urody, sorry. Z figurą nie robię nic specjalnego, zawsze byłam szczupła i raczej zawsze będę. Ja siebie lubię całą, i mi zawsze podobały się takie kobiety, więc z nimi się utożsamiam i takie podziwiam. Jeśli ktoś lubi większy size i z takim się utożsamia, to myślę, że wiecie, na jakich profilach możecie takich szukać. Nikt nikogo tutaj nie trzyma na siłę " - powiedziała podirytowana.

Marcin Hakiel nie ma kontaktu z byłą żoną. "Nic nie musimy już ustalać"

Jak bumerang wraca także temat relacji Marcina Hakiela z byłą żoną, Katarzyną Cichopek. Co ciekawe, byli małżonkowie kontaktują się obecnie jedynie za pomocą prawników i to raczej się szybko nie zmieni. Opieką nad dwójką dzieci podzielili się naprzemiennie. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia dzieci byłej pary spędzą z mamą, a Sylwestra z tatą. "My się w ogóle nie widujemy. Mamy wszystko z mamą moich dzieci rozpisane co do dnia i godziny. Nie musimy już nic ustalać, bo wszystko zostało ustalone i podpisane w kancelarii. (...) Właściwie nic nie musimy już ustalać, więc żadnego kontaktu już nie mamy" - oświadczył Marcin Hakiel z w rozmowie z Pudelkiem.

