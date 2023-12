Zmiany w Telewizji Polskiej zapowiadane od październikowych wyborów. Jedną z tych zmian ma być to, że Danuta Holecka pożegna się z "Wiadomościami". Początkowo spekulowano, że szefowa serwisu informacyjnego publicznego nadawcy ostatni raz poprowadzi wydanie 12 lub 13 grudnia. Później pojawiły się nowe doniesienia - ostatni dyżur miała odbyć 8 grudnia. Wygląda jednak na to, że nie powiedziała ostatniego słowa.

Danuta Holecka w "Wiadomościach". Dużo o Tusku i zabawy długopisem

W piątkowym wydaniu "Wiadomości" Danuta Holecka pojawiła się na wizji w lejącej bluzce w kolorze wina. Stylizację dopełniły wymodelowane na szczotce włosy w odcieniu ciepłego blondu. Flagowy program informacyjny TVP nie zaskoczył i skupiał się, jak zazwyczaj, na krytyce Donalda Tuska. Holecka krzywiła się więc za każdym razem, gdy wymawiała nazwisko lidera Koalicji Obywatelskiej. Zwróciliśmy także uwagę na to, że nerwowo bawiła się długopisem. Rozchmurzyła się jedynie, gdy wspominała o 70-leciu Apelu Jasnogórskiego.

Na zakończenie "Wiadomości" nie pożegnała się z widzami, ucinając w ten sposób spekulacje, że 8 grudnia przypadał jej ostatni dyżur w TVP. Co ciekawe kilka minut przed zakończeniem wydania serwisu, powiedziała, że ma smutną wiadomość. Nie chodziło jednak o jej odejście z szeregów TVP, ale o śmierć Elżbiety Somme - pogodynki, która pracowała w TVP i była znana jako legendarna Chmurka.

Danuta Holecka bawi się długopisem w 'Wiadomościach' Danuta Holecka bawi się długopisem w 'Wiadomościach'. Fot. vod.tvp.pl/screen

Pracownicy TVP dostali specjalne instrukcje

Ogłoszenie odejścia Danuty Holeckiej z TVP wywołało medialny szum. Błyskawicznie zaczęto spekulować, że z pracą na Woronicza mają pożegnać się także inni dobrze znani widzom pracownicy. Jak udało nam się ustalić, stanowiska w Telewizji Polskiej mają stracić m.in. Ida Nowakowska, Anna Popek i Magdalena Ogórek. Na korytarzach TVP atmosfera nie jest obecnie najlepsza, ale pracownicy nie bardzo mogą ponarzekać. Jak przekazał nasz informator, szefowie poinstruowali swoich podwładnych, aby nie rozmawiali o pracy z kolegami, ani nie poruszali tematów związanych z telewizją z nikim z zewnątrz. To zresztą nie wszystko. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się informacji, ograniczono im także wgląd do grafików kolegów z innych redakcji. - Po publikacjach wynoszących informacje z grafiku, by ograniczyć wycieki, teraz nie możemy patrzeć w obce grafiki, wychodzące poza naszą redakcję. To ponoć pokłosie interwencji Danuty Holeckiej, która była zła, gdy zaczęto pisać o tym, kiedy rozstaje się ze stacją. Do tego doszły przecieki, kto jeszcze odchodzi i ludzie na górze stwierdzili, że trzeba ograniczyć dostęp do informacji, jak to tylko możliwe - dodaje nasze źródło.