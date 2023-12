Agata Rubik jakiś czas temu wyprowadziła się do Miami wraz z całą rodziną. Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych celebrytka wciąż aktywnie działa w mediach społecznościowych. Pokazuje nie tylko swoją codzienność za oceanem, ale również regularnie wstawia zdjęcia rodziny. Ostatnio pokusiła się o iście świąteczną relację z dekorowania ciastek. Towarzyszyła jej Ewa Sama znana z "Żon Miami", a także córki: Ala i Helena. Internauci zwrócili jednak uwagę na mały szczegół. W komentarzach rozpętała się burza.

Agata Rubik opublikowała świąteczny filmik z córkami. W komentarzach zawrzało. Jest już odpowiedź influencerki

Okazało się, że fani Agaty Rubik zwrócili uwagę na paznokcie jej młodszej córki. Dziesięcioletnia Ala zaprezentowała się z tipsami. Choć filmik dotyczył zupełnie innej tematyki, obserwatorzy nie szczędzili słów na temat dziewczynki. "Ta małolata ma tipsy", "Mała jakie paznokcie, dziwnie się na to patrzy", "Nie ukrywam, że rzuciły mi się paznokcie Ali. Nauczycielom to nie przeszkadza?", "Dziecko i tipsy?" - czytamy w sekcji komentarzy. Choć pojawiło się również dużo obrońców, którzy nie widzieli w tym nic złego, Agata Rubik również postanowiła zabrać głos. "Ala to młoda tipsiara. Przykro mi, ale mentalności ludzi nie zmienimy" - podkreśliła żartobliwie celebrytka. "Zgadzajcie się wszyscy, na szczęście to nie żadne głosowanie (...) Uczciwie ostrzegam, że niekoniecznie był to ostatni raz - komentowała dalej. Na pytanie dotyczące szkoły stwierdziła, że w Miami "każdy może być sobą". Wygląda na to, że Rubik bawiła się wyśmienicie, drwiąc z osób, które krytykowały wygląd jej córki. Więcej zdjęć rodziny Rubików znajdziecie w galerii na górze strony.

Taki sam problem miała niedawno Joanna Krupa. Szybko zamknęła usta hejterom

Niedawno z podobnym problemem musiała zmierzyć się Joanna Krupa. Celebrytka opublikowała filmik z córką, na którym widać, jak uczy ją języka polskiego. Internauci zwrócili jednak uwagę na paznokcie Ashy, na których znajdował się lakier. Nie zabrakło złośliwego komentarza. "Tylko te pomalowane paznokcie" - napisała jedna z obserwatorek. Fani doczekali się odpowiedzi gwiazdy. "I jaki problem? Dla dziecka lakier" - wyznała bez wahania Joanna Krupa. Co sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Agata Rubik o odpowiada na pytanie o operację. Wkurzyła się. "Trzeba mieć więcej oleju w głowie..."