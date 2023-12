Danuta Holecka to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych pracownic TVP. W ostatnich latach zasłynęła jako najbardziej rozpoznawalna postać "Wiadomości" i znalazła się nawet na stanowisku szefowej tego właśnie formatu. Jednoznacznie kojarząca się z Prawem i Sprawiedliwością pracownica Woronicza nie zawsze wyglądała jednak tak, jak teraz. Największą uwagę dostrzec można na głowie. Zmiana widoczna jest już na pierwszy rzut oka.

Danuta Holecka w młodości miała inny kolor włosów

Od dłuższego czasu Danuta Holecka stawia na bardzo zachowawcze i specjalnie niewyróżniające jej stylizacje. Z reguły wybiera marynarki, żakiety lub eleganckie bluzki. Porównując jej aktualny wizerunek do tego z młodości, w oczy rzuca się przede wszystkim jedna rzecz - kolor włosów. Pracownica Telewizji Polskiej lata temu nosiła ciemny, jednolity kolor. Była mu wierna przez naprawdę długi czas. Teraz natomiast postawiła na wyraźne jaśniejsze odcienie i można śmiało powiedzieć, że stała się pełnoprawną blondynką. Blond, który wybrała, ma ciepły, głęboki odcień, który bardzo pasuje do jej urody. Trzeba przyznać, że zmiana ta wyszła jej na dobre. W ciemnym brązie Danuta Holecka wyglądała na zmęczoną i przytłumioną. Teraz jest świeżej i z całą pewnością lepiej. Zdjęcia Danuty Holeckiej - zarówno te archiwalne jak i aktualne - znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Danuta Holecka nie od zawsze mieszkała w Warszawie. Sporo pomógł jej dziadek

Danuta Holecka nie ukrywa, że nie jest rodowitą warszawianką. Przeniosła się do stolicy jednak bardzo wcześnie. Miała zaledwie 15 lat. W utrzymaniu pomagał jej dziadek, który wrócił ze Stanów Zjednoczonych. Szefowa "Wiadomości" do telewizji trafiła już w 1993 roku. Nastąpiło to po wygraniu konkursu na prezentera Telewizji Polskiej. Kariera Holeckiej szybko zaczęła nabierać tempa, lecz to za czasów kadencji Prawa i Sprawiedliwości udało jej się tak naprawdę rozwinąć skrzydła. Mężem Danuty Holckiej jest przedsiębiorca Krzysztof Dunin-Holecki. Para ma dwóch synów - bliżniaków Juliana i Stefana. Rodzina zamieszkuje jedną z warszawskich willi w dzielnicy Mokotów.