Sylwia Gaczorek dała się poznać jako właścicielka znanej sieci salonów fryzjerskich, które możemy spotkać w Krakowie i Warszawie. Influencerka wielokrotnie podkreślała, że długo pracowała na swój sukces. To jednak nie wszystko. Gaczorek aktywnie działa w mediach społecznościowych, przez co zyskała status celebrytki. W sieci regularnie zamieszcza materiały wideo ze swojego życia prywatnego. Na profilu na Instagramie zebrała już prawie 600 tysięcy obserwujących. Z okazji zbliżających się świąt na jej profilu pojawił się pewien filmik. Fani zwrócili uwagę na słowa influencerki. Na Gaczorek spłynęła fala hejtu.

Sylwia Gaczorek opublikowała film na platformie Youtube i się zaczęło. W taki sposób odniosła się do marnowania żywności

Sylwia Gaczorek postanowiła nagrać materiał dotyczący mikołajek. Filmik przyjął formę świątecznego vloga. W pewnym momencie pojawiła się również siostra influencerki. Temat rozmowy o zimowej herbacie szybko zmienił się na ten o jedzeniu. Gościni dopytywała, gdzie jest ciasto, które chciała dokończyć później. Na te słowa Gaczorek odpowiedziała, że nie lubi, gdy w kuchni zostawiane są resztki żywności i je wyrzuca. Dodała, że zawsze tak robi, bo denerwuje ją, gdy ktoś zostawia coś po sobie. Bez wahania opowiedziała o tym, dlaczego decyduje się na takie działania. Wtedy jeszcze nie wiedziała, co czeka ją później. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Nienawidzę jak ktoś tak zostawia jedzenie i zawsze wywalam. Słyszycie? Ja strasznie nie lubię, kiedy ktoś zostawia jedzenie na blacie, takie odgryzione. Nie podoba mi się ten widok, więc zawsze wyrzucam. I tak samo nie lubię, jak ktoś z talerzem do lodówki wkłada jedzenie, od razu wyrzucam. W ogóle ja mam manię wyrzucania, wszystko bym wyrzucała - powiedziała Sylwia Gaczorek na Youtube.

Widzowie Sylwii Gaczorek są załamani jej postawą. Pod nagraniem aż roi się od negatywnych komentarzy

Fani nie kryli złości, gdy usłyszeli słowa Sylwii Gaczorek. Byli załamani wyznaniem influencerki. Pod filmikiem pojawiło się mnóstwo komentarzy pełnych krytyki. Internauci sugerowali, że przez wysokie zarobki influencerka nie jest świadoma tego, jak dużym problemem jest marnowanie żywności. "Jak można tak marnować jedzenie, bo jej się nie podoba ten widok?! Ciekawe, co by mówiła, gdyby zarabiała mało" - czytamy. Dyskusja przeniosła się również na Instagram. "Ludzie nie mają co jeść, a ty wyrzucasz jedzenie. Można chociaż zwierzętom zostawić", "Nie chodzi tylko o to, że nie szanujesz jedzenia, ale i drugiej osoby", "Żenada" - pisali internauci. Influencerka nie odniosła się do krytyki. Co sądzicie?