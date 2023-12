Anna Popek odpowiada na wieści Plotka? Opublikowała przepełniony emocjami post

Anna Popek z całą pewnością należy do grona kobiet, które ważą słowa. Dziennikarka stawia na przemyślane wypowiedzi i jest raczej "bezpieczna" w tym, co mówi. Jakiś czas temu wróciła do Telewizji Polskiej i znów zaczęło robić się o niej głośno. Na instagramowym koncie Popek pojawił się post, który zdaje się odnosić do życia na świeczniku. Dziennikarka wzięła na tapet krytykę i ocenianie przez inne osoby. Ma dość negatywnych komentarzy na swój temat?

Anna Popek z niecodziennym wpisie na Instagramie. Napisała, co myśli

Na Instagramowym koncie Anny Popek zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko za sprawą postu, który opublikowała. Uwagę zwraca nie tyle zdjęcie, co sam opis. Poruszony w nim został temat krytyki i oceniania. Trzeba przyznać, że w obecnych czasach jest tego naprawdę sporo. Tym bardziej, jeśli jest się osobą medialną. Popek nie napisała, że chodzi konkretnie o nią, lecz wydaje się być to bardzo logiczne. Domyślamy się, że dziennikarka może odnosić się do jednego z naszych najnowszych artykułów dotyczącego roszad w kadrach TVP. Pisaliśmy o osobach, których twarze jednoznacznie kojarzą się z Telewizją Polską. Nie jest tajemnicą, że na Woronicza jest teraz wyjątkowe zamieszanie i zmiana ekipy trwa w najlepsze.

Czy przejmujecie się opiniami innych ludzi? Myślę, że każdy z nas trochę tak. Nic dziwnego - odbijamy się w oczach drugiego człowieka. Gdy usłyszymy sto razy, że jesteśmy głupi- tracimy wiarę w siebie. Gdy sto razy ktoś nam powie, że jesteśmy piękni - piękniejemy. Ale internet wszystko zmienił: siatka powiązań, opinii, komentarzy i krytyki jest tak gęsta, że zaczynamy się w niej dusić. Nasza dusza pragnie pokoju i wolności, również wolności od ciągłej oceny - napisała na Instagramie Anna Popek.

Anna Popek dodała zdjęcie z długim opisem. Chodzi o nią samą?

Do wymownych słów dziennikarka dodała zdjęcie w odważnej stylizacji. Mimo czerni nie było tam miejsca na nudę. Dziennikarka zapozowała w czarnej, siateczkowej sukience, spod której wyraźnie prześwitywała bielizna. Popek nieczęsto można zobaczyć w takim wydaniu. Z reguły wybiera bardziej zachowawcze looki. "Zadbajcie o siebie a wasz umysł niech będzie jak sieć, która z morza bzdur wychwytuje tylko to, co dla Was ważne, potrzebne i dobre" - dodała dziennikarka.

