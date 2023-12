Doda pokazała zmarszczki. Zachwyca w każdym wydaniu?

Doda to z całą pewnością jedna z tych kobiet, które nie boją się kontrowersji. Piosenkarka otwarcie mówi o swoich poglądach i bez chwili zająknięcia wyraża opinie na nawet najbardziej błahe tematy. Artystka mimo tego, że dba o swój wizerunek, nie popadła w obsesję doskonałości. Zdarza jej się zamieścić w mediach społecznościowych relacje, na których jest bez makijażu. Tym razem poszła jednak o krok dalej. Przy pomocy specjalnej aplikacji wokalistka pokazała, jak może wyglądać za około 50 lat. Jak widać, zmarszczki nie są jej straszne.

Doda nie boi się starości. Pokazała się ze zmarszczkami i niedoskonałościami

W mediach społecznościowych Dody zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko za sprawą filmu, który opublikowała. Wokalistka użyła popularnej obecnie aplikacji, aby zobaczyć, jak będzie wyglądać w przyszłości. Mimo wyraźnych oznak starzenia uśmiech ani na chwilę nie zszedł z jej twarzy. Do niecodziennego materiału gwiazda polskiej sceny muzycznej założyła szary t-shirt z nadrukiem i biało-zieloną bransoletkę z muszelek. Zdaje się, że to jeden z ulubionych motywów biżuteryjnych artystki. Muszelki były jej bliskie jeszcze za czasów koncertowania z grupą Virgin. Poza wyraźnym efektem aplikacji uwagę zwróciły także włosy Dody. Trzeba przyznać, że kolo, na który postawiła pasuje do niej doskonale. Ciepły, naturalny blond świetnie współgra z jej karnacją kolorem oczu. Pod nagraniem wokalistka zamieściła krótki opis: "Dla moich rodziców, żeby zdążyli mnie taką zobaczyć" - napisała Doda.

Doda pokazała, jak będzie wyglądać w 2071 roku Fot. TikTok/@Doda

Niedawno Doda wypoczywała w Azji. Miała czas, na naładowanie akumulatorów

Jakiś czas temu Doda wybrała się do egzotycznej Tajlandii. Kraj ten wciąż jest niespełnionym marzeniem wielu osób ze względu na niepowtarzalną atmosferę i zapierające dech w piersiach widoki. Piosenkarka podczas wypoczynku nie mogła narzekać na brak atrakcji. Zdarzył jej się nawet niezbyt przyjemny incydent. Ugryzła ją małpa. Zwierzęta te żyją w Tajlandii na wolności i jest ich naprawdę wiele. Szczęście w nieszczęściu, że na ugryzieniu się skończyło.