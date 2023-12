Media: Miłosz Kłeczek żegna się z TVP

Zmiany kadrowe w Telewizji Polskiej trwają w najlepsze. Wszystko z powodu wyników wyborów, a co za tym idzie wygranej opozycji. Prawo i Sprawiedliwość przez lata zebrało grupę dziennikarzy, którzy prezentowali na antenie postulaty zgodne z założeniami partii. Nowa władza chce wprowadzić powiew świeżości, i by nie było w niej miejsca na polityczne stronnictwo. Odejście Danuty Holeckiej zdaje się być wierzchołkiem góry lodowej. Nieoficjalnie mówi się o tym, że z TVP żegna się również Miłosz Kłeczek.

REKLAMA

Miłosz Kłeczek poszedł w ślady Danuty Holeckiej? Przez lata był związany z Telewizją Polską

Portal Wirtualne Media podał informację o tym, że Miłosz Kłeczek odchodzi z Telewizji Polskiej. Zgodnie z wiadomością, która pojawiła się w serwisie można śmiało stwierdzić, że dziennikarz poszedł w ślady swojej zawodowej koleżanki po fachu - Danuty Holeckiej. Z zamieszczonego newsa jednoznacznie wynika, że to on złożył wypowiedzenie. Nie czekał, aż go zwolnią. O tym, że Miłosz Kłeczek znika z TVP wyczytaliśmy również na teleshow.wp.pl. Portal twierdzi, że o złożeniu wypowiedzenia przez dziennikarza poinformowała ich osoba zatrudniona w tej samej stacji.

ARTYKUŁ W TRAKCIE TWORZENIA