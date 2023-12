Doda trafiła do szpitala na wakacjach! Doszło do dramatycznej sytuacji

Jakiś czas temu Doda spełniła swoje marzenie i wybrała się na wakacje do Tajlandii. Piosenkarka w końcu odpoczęła po serii koncertów, a także przed różnymi wyzwaniami zawodowymi, które czekają ją do końca 2023 roku. Towarzyszył jej ukochany Dariusz Pachut. Artystka relacjonowała swoją przygodę w mediach społecznościowych. Jak się okazało, rajski wyjazd nie odbył się bez nieprzyjemnej sytuacji. Doda musiała udać się do szpitala. Co się stało?

REKLAMA

Zobacz wideo Patricia Kazadi nie szczędzi słów na temat Dody. "Wszystko, co ona mówi, jest albo śmieszne, albo trochę chamskie"

Doda trafiła do szpitala podczas wakacji w Tajlandii. Opatrunek był ogromny

Doda opowiedziała fanom o mrożącym krew w żyłach zdarzeniu. Okazało się, że na wakacjach w Tajlandii wybrała się na wyspę Phi Phi, a konkretnej na plaże Monkey Beach. Wyznała, że odradza wycieczki w to miejsce. Opowiedziała o dramatycznej sytuacji, która jej się przydarzyła. Chwilę później musiała pilnie udać się do szpitala.

Tam są agresywne, rzucające się na ludzi małpy. Wcale się nie dziwię, też rzucałabym się na ludzi, którzy by mi przeszkadzali. Dlatego też nie lubię wykorzystywania zwierząt jako atrakcji. (…) Zeszłam sobie z łódeczki, weszłam sobie na plażę, nikogo nie zaczepiając, do nikogo nie mówiąc piskliwym głosem. Trwało to dosłownie dziesięć sekund i nagle zostałam ugryziona w nogę - wyznała Doda na Instagramie.

Doda opowiedziała, co musiała zrobić dalej. Wyznała, jakie są kroki w przypadku pogryzienia przez dzikie zwierzę. Przyznała, że przede wszystkim nie można panikować. Wyznała, że za leczenie trzeba było słono zapłacić. - Teoretycznie ma się 12 godzin, ale tak naprawdę tylko trzy. Wówczas kliniki, które są bardzo dobre w Tajlandii, oferują za jedyne min. 5000 złotych co czterodniowe szczepionki na wściekliznę i kilkunastodniową terapię antybiotykową - podkreśliła w mediach społecznościowych. Opublikowała również zdjęcie, na którym obserwatorzy mogli zauważyć opatrunek na nodze gwiazdy. Więcej zdjęć Dody znajdziecie w galerii na górze strony.

Doda została ugryziona w nogę fot. Instagram/@dodadeau/screen

Doda od dawna czekała na upragnione wakacje. Towarzyszył jej ukochany

Jeszcze niedawno media rozpisywały się na temat rzekomego rozstania Dody i Pachuta. Para pokazała jednak, że są to tylko pogłoski. Na wycieczkę do Tajlandii piosenkarka zabrała właśnie swojego ukochanego. O tym, że gwiazda czeka na wypoczynek, informowała znajoma Dody na łamach Świata Gwiazd. "To wyczekane wakacje po intensywnym okresie w życiu Rabczewskiej, czyli serii koncertów "Aquaria Tour" i programie "Doda. Dream Show", w którym udokumentowała pracę nad trasą koncertową" - czytamy. Artystka nie opublikowała jednak żadnych zdjęć z partnerem. Dlaczego tak rzadko pokazuje wspólne ujęcia w sieci? Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Doda miała romans z kobietą. Nazwała ją swoją miłością. "Odpaliłam wrotki"

Doda fot. KAPIF.pl