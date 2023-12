Agata Kornhauser-Duda w trakcie oficjalnych uroczystości i spotkań zazwyczaj prezentuje się w dobrze skrojonych sukienkach lub garsonkach. Pierwsza dama stawia na stonowane, jak i bardziej wyraziste odcienie. Od pewnego czasu jej styl zaczął się jednak nieco zmieniać. Teraz pierwsza dama wybiera nie tylko odważniejsze stylizacje pod względem koloru, ale i kroju. Projektantka, która odpowiada za jej ubiór, w jednym z wywiadów opowiedziała, co kryje się za przemianą.

Agata Duda stawia na coraz odważniejsze stylizacje. "Ma wyczucie mody"

Projektantka Dorota Goldpoint, która współpracuje z pierwszą damą w rozmowie z serwisem Plejada uchyliła rąbka tajemnicy i wyznała, skąd wzięła się zmiana stylu u Agaty Dudy. - Kobieta zmienną jest. Oczywiście ta zmienność w przypadku dyplomacji musi być pod dużą kontrolą, ponieważ jak wiemy, protokół dyplomatyczny ma bardzo ścisłe zasady, więc my tych zasad musimy się słuchać. Natomiast w obrębie tych zasad jest jednak jakaś dowolność. Pani Agata Duda do tej pory wybierała stylizacje bardziej dopasowane, konserwatywne i dobrze się w nich czuła. Natomiast moda też się zmienia - opowiadała. Po czym dodała:

Pani Agata ma wyczucie mody, ma takie poczucie, co by chciała zmienić, co by chciała wprowadzić nowego do image'u. Więc te zmiany są. Zaczęły się pojawiać żakiety trochę oversize'owe. Ramiona mamy od dłuższego czasu mocniejsze, bardziej zaznaczone. W tej chwili fasony, które przygotowujemy na najbliższe okazje, są już zdecydowanie luźniejsze od tych klasycznych, standardowych, w które do tej pory szłyśmy - wyjaśniła.

Warto zwrócić również uwagę na odmienioną fryzurę Agaty Dudy. Projektantka wyznała, że pierwsza dama jest w trakcie zapuszczania włosów, co wcale nie jest łatwym zadaniem. "Zmierzamy do boba. Natomiast proszę wziąć też pod uwagę, że pani prezydentowa czasami ma trzy, cztery spotkania w ciągu dnia, na których musi ta fryzura być idealna. To oczywiście wiąże się z tym, że są używane kosmetyki, które niestety oprócz tego, że utrwalają fryzurę, bardzo ją niszczą. Więc zapuszczanie włosów w sytuacji, kiedy one są tak nadwyrężone kosmetykami, jest dużym wyzwaniem. W tej chwili faktycznie udało się zapuścić te włosy i myślę, że sama też odczuwa taką satysfakcję, że to się w końcu udało. Natomiast one cały czas nam rosną, więc dajmy czas" - oznajmiła.

Agata Duda zaliczyła ubraniową wpadkę. "Noga została odsłonięta"

We wtorek 5 grudnia pierwsza dama pojawiła się na koncercie jubileuszowym 75-lecia Mazowsza. Tego dnia postawiła na odważną kreację. Granatowa sukienka z dużym dekoltem przyciągnęła uwagę wszystkich. Na jednym ze zdjęć Agata Duda pokazała nawet nogę. Jak się okazuje, nie było to celowe działanie. - Pani prezydentowa ma bardzo dobrą sylwetkę i wspaniałe proporcje. Jest wysoka, ma długie, szczupłe nogi. Na tym jubileuszu odsłania swoją kobiecość. Nie jest wskazane to w dyplomacji. Natomiast gdy są to spotkania np. bardziej rozrywkowe, to tutaj możemy sobie pozwolić na szczyptę kobiecości. (...) Tam odrobinę gdzieś ta noga została odsłonięta, ale oczywiście nie celowo. To po prostu zdjęcie jest takie, które to pokazuje - powiedziała projektantka w rozmowie z Plejadą. Więcej zdjęć Agaty Dudy znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

