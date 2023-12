Agata Duda jak co roku gościła w Pałacu Prezydenckim dzieci. Podczas spotkania mikołajkowego nie zabrakło maluchów z Przedszkoli nr 147, nr 140 i nr 391, ze Szkoły Podstawowej nr 277 oraz dzieci z Domu Kultury Praga. W Pałacu Prezydenckim widać obecnie mnóstwo świątecznych akcentów, a sama gospodyni tego miejsca również zadbała o swoją stylizację nawiązującą do tego wyjątkowego okresu.

Agata Duda w świątecznej odsłonie. Postawiła na czerwień i koronkę

- Jesteście dziś najważniejszymi gośćmi w Pałacu Prezydenckim, a specjalnie na waszą wizytę pałac został już świątecznie udekorowany i pachnie choinkami - powiedziała pierwsza dama podczas mikołajkowego spotkania w Sali Kolumnowej. Podczas wizyty dzieci nie zabrakło także świętego Mikołaja, który przybył do nich z prezentami. To jednak nie koniec atrakcji. Najmłodsi mieli okazję obejrzeć przedstawienie "Świąteczny list". Całe wydarzenie wywołało uśmiechy na twarzach gości oraz Agaty Dudy, która pojawiła się w czerwonej, koronkowej sukni do samej ziemi. Szykowność stylizacji podbiła perłowymi szpilkami i subtelną biżuterią. Co sądzicie o jej looku?

Agata Duda w okresie świątecznym przede wszystkim stawia na czerwień

Podczas akcji Choinki Jedynki 2023 widzieliśmy pierwszą damę również w czerwieni. Mowa o welurowej marynarce, którą skomentował nasz modowy ekspert Michał Musiał. - Agata Duda wybrała welur. Połączenie mocno taliowanej marynarki w odcieniach czerwieni z czarnymi spodniami z założenia nie było złe. Nasycony kolor wina doskonale wpisuje się w obecne trendy i często sięgają po niego największe gwiazdy. Poległy tu jednak po raz kolejny fasony. Dopasowany krój okazał się prawdziwą klapą. Do tego ni to wąskie, ni to szerokie spodnie. I te kolczyki - wyglądają po prostu nijak. Zdaje się, że nigdy nie doczekamy widoku pierwszej damy w luźnym, pełnym klasy nonszalanckim garniturze uzupełnionym ponadczasową biżuterią - ocenił stylista. Więcej o tej stylizacji przeczytacie tutaj, a po zdjęcia Dudy zapraszamy do galerii.

