Kto wkrótce pożegna się z pracą w TVP i zniknie z wizji? Plotek dowiedział się, że na Woronicza szykują się kolejne zmiany kadrowe. Danuta Holecka to niejedyna gwiazda stacji, która niebawem ma pożegnać się ze swoim stanowiskiem. Ustaliliśmy, że dołączą do niej m.in. popularni prezenterzy "Pytania na śniadanie" czy osoby z TVP Info. Dowiedzieli się o tym kilka dni temu.

Wiemy, kto odchodzi z TVP

Informacje o kolejnych zwolnieniach w TVP potwierdziły nam dwa niezależne źródła związane z telewizją. Napisaliśmy też w tej sprawie wiadomość do rzecznika stacji, ale do momentu publikacji artykułu, nie dostaliśmy odpowiedzi. - Wkrótce z pracą w TVP żegna się Ida Nowakowska, Małgorzata Opczowska, Anna Popek, Tomasz Wolny, Jacek Łęski i Magdalena Ogórek. Oni za bardzo kojarzyli się ze starą władzą i Jackiem Kurskim czy Mateuszem Matyszkowiczem. Teraz czas na nowe rozdanie - mówi nasz informator. Co ciekawe, niektórzy z nich mają nadal widnieć w grafiku, by - jak mówi nasz informator - nie wzbudzać sensacji wokół ich odejścia. Małgorzata Opczowska robi dobrą minę do złej gry i póki co nie chce poinformować o odejściu z "Pytania na śniadanie", które w ostatnich latach prowadziła. W rozmowie z Plotkiem nie ukrywa zaskoczenia. - Nic o tym nie wiem. Na pewno się nigdzie nie wybieram - powiedziała nam.

Małgorzata Opczowska w 'Pytaniu na śniadanie'. Małgorzata Opczowska odchodzi z TVP. Fot. Kapif.pl

Jakimowicz trzyma kciuki za Holecką

Rozstanie Danuty Holeckiej z TVP szokuje Jarosława Jakimowicza. Według niego szefową "Wiadomości" od dawna spotyka niezasłużona krytyka i hejt. - Z przykrością i bólem zawsze słyszałem lub czytałem, jak wiele przykrych słów pada pod jej adresem - mówił Plotkowi Jarosław Jakimowicz. - To jest dorosła, dojrzała i mądra kobieta. Życzę jej i jej rodzinie wszystkiego dobrego i wysyłam ciepłe pozdrowienia - dodał były prezenter TVP Info. Odejście Holeckiej z telewizji to - jak wynika z nieoficjalnych ustaleń - jej własna decyzja. - Skoro wie się, że praca tutaj i tak się zakończy, to naturalne jest, że chce się samemu wykonać uprzedzający ruch - zdradził niedawno anonimowy informator z TVP w rozmowie z Gazeta.pl. Tymczasem jeszcze miesiąc temu szefowa "Wiadomości" zapewniała w rozmowie z Wirtualną Polską, że nie zna planów opozycji szykującej się do przejęcia władzy, "spokojnie pracuje i nigdzie się nie wybiera".