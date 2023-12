Katarzyna Bosacka przeżyła ostatnio bolesne rozstanie z mężem. Jej małżeństwo trwało 26 lat i długo uchodziło za idealne. Trudny czas odbił się nie tylko na psychice dziennikarki, ale także na jej ciele. - Schudłam 14 kilo w niecałe trzy miesiące. Ale nic na to nie poradzę, tak reaguje mój organizm na stres - powiedziała w rozmowie z "Faktem". Ukojenie znalazła m.in. w pracy, wzmożonej aktywności fizycznej i pomocy specjalisty. - Szybko się pozbierałam, bo sama sobie pomogłam - podkreśliła w wywiadzie z "Vivą!". Kluczowe było też odpowiednie nastawienie. - Nie ma we mnie ani nienawiści, ani tych wszystkich paskudnych złych emocji. W trudnych sytuacjach życiowych mamy dwie rzeczy do wyboru - albo będziemy siedzieć i narzekać, zatruwać siebie, albo będziemy to po prostu odwieszać na wieszak - powiedziała "Wysokim Obcasom". Więcej o tym przeczytacie tutaj. Katarzyna Bosacka od lat zajmuje się tematyką kulinarną i jej porady są bardzo cenione. Tym razem zdradziła, jak przygotować wigilijny stół.

Zobacz wideo Katarzyna Bosacka zmieni dom po rozwodzie? Opowiada nam o randkach i o tym, kto nie ma szans zdobyć jej serca

Katarzyna Bosacka podpowiada, jak przygotować wigilijny stół. "Ja zawsze ozdabiam każdy talerz świerkową gałązką"

Katarzyna Bosacka nie zwalnia tempa pracy i angażuje się w kolejne projekty. Przy okazji realizacji formatu "EkoBosacka" gwiazda podpowiedziała, jak przygotować wigilijny stół. - Przygotowanie i dekoracja stołu są szalenie ważne, jemy przecież oczami. Mogę zdradzić także, że jedzenie smakuje najlepiej na białych talerzach. Niebieskie naczynia wzmagają nasz apetyt! Wigilijny stół powinien być tradycyjny - biały obrus, białe serwetki, bez plastykowych ozdób - podkreśliła w rozmowie z serwisem telemagazyn.pl. Dziennikarka wspomniała też o dekoracji wigilijnego stołu i wyjawiła, jak ozdabia talerze we własnym domu. Te święta będą z pewnością dla Katarzyny Bosackiej sporym wyzwaniem, bo po raz pierwszy odbędą się w nowym składzie.

Zachęcam do stosowania zimozielonych roślin do ozdoby stołu i talerzy - gałązek świerkowych, tui. Ja zawsze ozdabiam każdy talerz świerkową gałązką. Pamiętamy o sianku pod obrusem i pustym miejscu dla zbłąkanego wędrowca - dodała.

Katarzyna Bosacka fot. kapif.pl

Katarzyna Bosacka dodaje do sernika jeden kluczowy składnik. "Akcent kuchni tureckiej"

Katarzyna Bosacka wyjawiła, że jednym z jej ulubionych ciast jest sernik. - Sernik to jedno z najlepszych ciast. Moja rodzina go uwielbia. Mój kuzyn, gdy dowiedział się, że do jego siostry przychodzą koleżanki, w trosce, aby nie zjadły całego sernika, swój kawałek woził w samochodzie - wyznała dziennikarka w rozmowie z serwisem telemagazyn.pl. Katarzyna Bosacka ma do tego ciasta także swój ulubiony dodatek. - Taki klasyczny sernik przykrywam konfiturą z róży. Uwielbiam akcenty różane, które pochodzą z tradycji tureckiej - podkreśliła. Przepisy dziennikarki na świąteczne potrawy możecie znaleźć na jej kanale na YouTube.