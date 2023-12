Alicja Węgorzewska aktywnie działa w mediach społecznościowych. Polska śpiewaczka operowa i jurorka programu "The Voice Senior" często chwali się pozytywnymi rzeczami z życia prywatnego. Poza sceną spełnia się w roli mamy 21-letniej Amelii, studentki II roku wydziału aktorskiego Warszawskiej Szkoły Filmowej. Mama i córka mieszkają razem na warszawskim Ursynowie w przestronnej willi. Święta Bożego Narodzenia są już za pasem, wobec czego śpiewaczka postanowiła opowiedzieć mediom o swoich świątecznych tradycjach oraz zdradzić, jak udekorowała swój dom.

Alicja Węgorzewska uwielbia święta Bożego Narodzenia

Alicja Węgorzewska uwielbia świąteczne ozdoby. W okresie bożonarodzeniowym w jej domowym zaciszu możemy znaleźć dziadki do orzechów, świąteczne obrusy, wieńce, koce z reniferami, świece, dekoracyjne poduszki, gwiazdy betlejemskie... A to dopiero początek. Artystka ma ulubione trzy kolory, które dominują w jej świątecznie ozdobionych wnętrzach. - Uwielbiam kolor biały, czerwony i złoty. W połowie października byłam w Hiszpanii w okolicach Alicante na kilka dni i wpadłam do jednego designerskiego magazynu i zrobiłam pokaźne zakupy. Cieszę się, że uzupełniłam swój dom o nowe dodatki i wymieniłam stare dekoracje - mówiła dla Akpy. Jak można zauważyć na zdjęciach udostępnionych w sieci, gwiazda postawiła na bogato zdobiony salon. Oprócz ogromnej choinki w centralnym punkcie pokoju dziennego, kilka mniejszych znajduje się na parapecie. Ilość światełek przyprawia o zawrót głowy. Podczas odpoczynku na kanapie można poczuć się jak w domu świętego Mikołaja. Ale Alicja Węgorzewska zadbała też o odpowiedni klimat podczas gotowania. W kuchni na parapecie naliczyliśmy aż dziewięć bogato zdobionych choinek. Również w jadalni przy dużym stole choinki zajmują cały parapet. Jak wam się podoba?

Dla Alicji Węgorzewskiej dom jest strefą odpoczynku

Dom dla Węgorzewskiej jest oazą spokoju, w której wypoczywa i spotyka się z najbliższymi. Co więcej, artystka przekonuje, że w jej przestrzeni nic nie jest przypadkowe. - Dom jest strefą odpoczynku, ale także spotkań z przyjaciółmi. Dla mnie to niezwykle ważna przestrzeń. Każdy zakątek, pamiątka, album, drobiazg jest z kimś lub czymś związany - czy to z premierą, artystami, podarunkami - powiedziała. Mimo że stroni od najnowszych trendów, śpiewaczka czuje się doskonale we własnych czterech ścianach. - Bardzo lubię przebywać w swoim domu. Nie jest może urządzony według najnowszych katalogowych trendów, ale jest ciepłym, wspaniałym i funkcjonalnym miejscem. Moi bliscy mają szeroko otwarte drzwi. Uwielbiam spotkania kilkuosobowe, podczas których wszyscy ze sobą rozmawiają - powiedziała.

