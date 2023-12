Popek jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych polskich artystów. Co prawda raper coraz rzadziej pojawia się w mainstreamowych mediach, jednak nadal nieustannie kontaktuje się ze swoimi fanami w mediach społecznościowych, a także szokuje wizerunkiem. Ostatnio głośno było o napisie, jaki wytatuował sobie na twarzy. Tym razem zdecydował się jednak pójść o krok dalej. W sieci pokazał zdjęcie, obrazujące nowy projekt. Internauci nie dowierzają i aż przecierają oczy ze zdziwienia.

Popek pokazał tatuaż. Zasłania mu twarz. "Skończyliśmy o 4 rano"

Popek od lat prowadzi prężną działalność w sieci. Jego instagramowy profil obserwowany jest przez ponad 900 tys. użytkowników. Zawodnik MMA co rusz raczy ich nowymi treściami. Nowy post z pewnością zaskoczył niejednego fana. Popek dodał zdjęcie, na którym możemy zobaczyć jego nowy tatuaż. Tym razem "dzieło" zajęło całą powierzchnię, co sprawiło, że twarz mężczyzny stała się prawie całkowicie niewidoczna. Do fotografii został załączony obszerny post, zawierający osobiste przemyślenia. Nie brakowało w nim wulgaryzmów. "Projekt skończony, mam dość. (...) Będąc z wami szczery, to wszystko mnie przerosło" - zaczął.

Skończyliśmy o 4 rano. Zawsze chciałem być sławny i mieć w c**j pieniędzy. Okazało się to dla mnie przekleństwem. Piszę to do młodego pokolenia przyszłych artystów. Pieniądze i fejm są przereklamowane. (...) Mam nadzieję, że już nikt na ulicy nie powie do mnie nigdy więcej "Popuś, czy to ty?". Od dzisiaj jestem, mam nadzieję, k***a, dla was niewidzialny - napisał.

Popek zszokował tatuażem. "To się dzieje naprawdę"

Opublikowany post nie pozostał bez echa w sieci. Fani w mgnieniu oka sięgnęli po telefony i ruszyli do komentowania. Nie wszyscy są zachwyceni poczynaniami rapera. Do sprawy podchodzą dość krytycznie. "Co to jest?", "No cóż, każdy jest kowalem swojego losu", "To się dzieje naprawdę?", "Popek monster i jego demony", "To się dobrze nie skończy", "Nie ukryjesz się za tatuażami" - czytamy w sekcji z komentarzami. Warto wspomnieć, że Popek od lat pozostaje wierny kontrowersyjnemu wizerunkowi. Raper ma wykonane liczne tatuaże i skaryfikacje. Oprócz tego posiada również złote implanty zębów i wytatuowane gałki oczne. Wygląda jednak na to, że zawodnik MMA nie zamierza na tym poprzestać.