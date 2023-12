Wiele gwiazd chwali się obecnie tym, jak wyglądają ich cztery ściany w świątecznej odsłonie. Z niebanalnych pomysłów na ozdabianie domu słynie oczywiście Dorota Szelągowska, czyli znana projektantka wnętrz i dziennikarka. Prowadząca "Totalnych remontów Szelągowskiej" ubrała już choinkę, co pokazała na swoim Instagramie. Co jeszcze zagościło w domu projektantki z racji świąt?

Dorota Szelągowska i jej świąteczna kraina. W takim wnętrzu aż chce się odpoczywać

"A więc stało się… Ubrałam choinkę na samym początku grudnia. (...) I to był najlepszy pomysł, bo świąteczny klimat potrwa dłużej! Niezbędne do tego były: choinka, parę kilogramów ozdób, kilka metrów łańcuchów, fajny człowiek obok" - oznajmiła radośnie w mediach projektantka pod filmikiem, na którym zaprezentowała choinkę. Szelągowska postawiła na wysokie drzewo z tworzywa sztucznego. Przyozdobiła je ciepłymi światłami i bombkami. Całość wygląda bardzo estetycznie, ale wzrok skupia jeszcze inny kąt w domu projektantki, a mianowicie - siedzisko przy kominku ze świeczkami. Obok niego Szelągowska umieściła biały fotel, na którym często nagrywa InstaStories. Nieopodal widzimy ponadto świąteczne poduszki, gwiazdki oraz charakterystyczny wieniec. Jak wam się podoba?

Dorota Szelągowska w święta foto: instagram.com

Dorota Szelągowska o świętach w domu rodzinnym

W dawnym wywiadzie dla czasopisma "Olivia" projektantka opowiedziała o swoich tradycjach dotyczących Bożego Narodzenia. Wyszło na jaw, że na jej stole nie ma 12 potraw. - Nasze wigilie były skromne - barszcz z uszkami, śledzie i karp smażony z ziemniakami. Proste, ale pyszne. Zresztą do dziś takie są - nie znoszę marnowania jedzenia, a przygotowywanie mnóstwa dań w wielkich ilościach zwykle tak się kończy. Na początku próbowałam robić tak, jak robiła babcia, ale w końcu zrozumiałam, że powinnam zbudować własne tradycje - mówiła dziennikarka. Wspomniała także, jak wyglądają jej przygotowania do kolacji wigilijnej. - Mam w domu mnóstwo piżam w szkocką kratę i od rana wszyscy goście chodzą tak ubrani i wspólnie, przy palącym się kominku, przygotowujemy dom do wieczerzy. Oczywiście do stołu siadamy w odświętnych strojach. Robię wigilię "po swojemu". To zlepek ulubionych tradycji, które każdy wynosi ze swego domu - wyznała. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

Dorota Szelągowska w święta KAPiF.pl