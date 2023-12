Magdalena Ogórek jak do tej pory występuje na antenie TVP Info, co może się zmienić, gdyż w mediach dużo plotkuje się o możliwych czystkach w Telewizji Publicznej. Dziennikarka w ostatnim czasie przywitała widzów TVP Info stwierdzeniem, że "PO strzelała do górników". W taki sposób zapowiedziała rozmowę o atakach na pracowników Telewizji Polskiej. Skandaliczne słowa wywołały prawdziwą burzę, a internauci nie ukrywali, że odliczają dni, kiedy demokratyczna opozycja będzie mogła wprowadzić zmiany w Telewizji Polskiej. Ogórek szokuje na wizji, niewiele za to zdradza informacji z domowych pieleszy. Właśnie pokazała, jak się urządziła po remoncie.

Magdalena Ogórek zachwyca się mieszkaniem po remoncie. Wnętrza białe i sterylne

Magdalena Ogórek na InstaStories zaprezentowała efekty remontu mieszkania. Dziennikarka zdecydowała się na nowoczesne wnętrza, które są utrzymane w jasnych kolorach. W kuchni zestawiła białe fronty szafek z drewnianymi blatami i parkietem. Zadbała o nowe sprzęty AGD, stylizowane na retro urządzenia. W kuchennych witrynach wyeksponowano porcelanę. W kuchni, która nazywana jest serce domu, znalazła się również przestronna wyspa.

Minimalistyczny klimat panuje również w łazience, w której stanęła ogromna wanna. Na ścianie ułożono marmurowe kafle. Klimatu glamour dodała złota armatura. Pasującym elementem jest również duże lustro w złotej, okrągłej ramie. Więcej zdjęć z świeżo wyremontowanego mieszkania Magdaleny Ogórek znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Magdalena Ogórek kolekcjonuje nie tylko stare książki. Lubi też dodatki vintage, za którymi kryje się jakaś historia. Podczas jednej z podróży znalazła klimatyczne kafle, które po remoncie znalazły się na jednej ze ścian w przedpokoju. Wyeksponowano je za pomocą sztukaterii. Dziennikarka nie zdecydowała się na to, by pokazać sypialnię. Zamiast tego odkryła, jak wygląda jej salon, który pełni również funkcję gabinetu. Znalazł się w nim stolik kawowy z imitacją marmuru, eleganckie biurko ustawione pomiędzy dwiema biblioteczkami i portal kominkowy, na którym ustawiono złoty zegar, wyglądający na antyk.