Serena Williams to niekwestionowanie jedna z najlepszych tenisistek na całym świecie. Gwiazda ma na swoim koncie zwycięstwa w najważniejszych turniejach, takich jak Australia Open czy Wimbledon. W 2022 roku Williams skończyła karierę i niedługo później ogłosiła drugą ciążę. Nie tak dawno pisaliśmy o tym, że gwiazda powitała na świecie swoją córeczkę. Ostatnio postanowiła podzielić się z obserwatorami urokami macierzyństwa i wrzucić do sieci wideo, na którym pokazuje fanom nietypową i zadziwiającą metodę na wykorzystanie mleka z piersi. Więcej zdjęć Sereny Williams znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek dorównała siostrom Williams. Wielka przemiana

Serena Williams leczy oparzenia mlekiem z piersi!

Serena Williams otwarcie dzieli się prywatnymi informacjami z fanami za pośrednictwem social mediów. Narodziny drugiej córki ogłosiła na TikToku, a ostatnio wrzuciła do sieci filmik, na którym opowiedziała o swoim nowym odkryciu. Williams oświadczyła, że ostatnio przeczytała o leczniczych właściwościach mleka z piersi. Gwiazda postanowiła przetestować je na własnej skórze, ponieważ borykała się z bardzo obolałą twarzą po ostatnim opalaniu. Efektami podzieliła się w nagraniu. - Ok. Czy to dziwne? Po tygodniu stosowania mojego mleka z piersi pod oczy – zadziałało! - ogłosiła zachwycona tenisistka na TikToku. Fani wsparli Serenę Williams w komentarzach pod wideo. "Szybkiego powrotu do zdrowia", "Tak mi przykro. Nigdy nie słyszałem o tej metodzie. Genialne!" - pisali internauci.

Kim jest mąż Sereny Williams?

Tenisistka długo czekała na poznanie miłości swojego życia. W 2015 los uśmiechnął się do gwiazdy i podczas wycieczki do Włoch poznała amerykańskiego inwestora i przedsiębiorcę, Alexisa Ohaniana. Mężczyzna ujawnił, że Williams od razu wpadła mu w oko i poczuł się oczarowany jej urodą. Para przez długi czas ukrywała swój związek, jednak w 2017 roku światło dzienne ujrzała informacja na temat jej ślubu. Jak się okazało, Williams, która nie słynęła z dobrego wyczucia stylu, zaprezentowała się na weselu w aż trzech kreacjach! Wśród zaproszonych osób pojawiły się m.in. Kim Kardashian oraz Eva Longoria. Zobacz też: Serena Williams ogłosiła ciążę na Met Gali. Nie tylko ona. Ale wieści!

Serena Williams z mężem Fot. @serenawilliams/Instagram