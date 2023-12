Michała Rachonia kojarzymy przede wszystkim z programów emitowanych w TVP. Warto wspomnieć, że pracownik publicznego nadawcy spełniał się do niedawna również w dwóch radiach. Te etapy należą już do przeszłości, czego dowiadujemy się z portalu Wirtualnemedia.pl.

Michał Rachoń kończy z radiem. Powodem odejścia nadmiar pracy?

Pracownik TVP najpierw przestał działać w Polskim Radiu 24, a teraz wiadomym jest, że nie poprowadzi dwóch cykli publicystycznych w Radiu Opole. Zaczął je realizować w styczniu 2022 roku. Razem z Piotrem Cywińskim prowadził "Spięcie", a także "Pole minowe". Jak redaktor naczelny rozgłośni skomentował najnowsze informacje? - Pan Michał Rachoń w ostatnim czasie nie pojawiał się zbyt często na naszej antenie w związku z innymi swoimi zobowiązaniami - oznajmił w rozmowie ze wspomnianym portalem. Wspomniał ponadto, że pracownik TVP ma umowę z Radiem Opole do końca grudnia 2023 roku. Co wiadomo natomiast o innych zobowiązaniach zawodowych Rachonia? Pracownik TVP ma skupiać się obecnie na realizowaniu serialu dokumentalnego "Reset". Sam zainteresowany postanowił powstrzymać się od komentowania nowin dotyczących jego sfery zawodowej.

Michał Rachoń prowadził debatę w TVP. Co na jego temat napisała Woźniak-Starak?

Debata przedwyborcza emitowana na kanale publicznego nadawcy przeszła do historii. Prowadzili ją Anna Bogusiewicz i Michał Rachoń, którym nie szczędzono słów krytyki po politycznym spotkaniu. Szpilę wbiła pracownikowi TVP Agnieszka Woźniak-Starak, udostępniając na InstaStories grafikę profilu "Make Life Harder". Widać na niej Rachonia z następującym podpisem "Źle za PO, super za PiS. Macie minutę, by o tym pogadać". Prezenterka TVN krótko podpisała udostępnione zdjęcie. "Dziennikarz" - oznajmiła, ubierając nazwę zawodu w cudzysłowie. Zaznaczmy przy tym, że pracownik TVP naruszył zasady prowadzenia debaty. Z założenia powinien być bezstronnym prowadzącym, czego nie było widać. Nie pozwolił do końca przywitać się Donaldowi Tuskowi z widzami, a pod koniec spotkania zaatakował go słownie. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

