Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Coraz więcej gwiazd zaczyna przygotowania do tych wyjątkowych dni. Do ich grona zalicza się również Małgorzata Rozenek, która bez wątpienia jest jedną z największych miłośniczek świąt w polskim show-biznesie. Gwiazda rozpoczęła już dekorowanie domu na święta, co zdążyła skrupulatnie zrelacjonować w sieci. Wybrane aranżacje aż zapierają dech w piersiach. Musicie to zobaczyć.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek przygotowuje się już do Świąt. Co ma gotowe? Mówi też o Halloween

Małgorzata Rozenek już szykuje dom na święta. "Na razie jest lekki chaos"

Małgorzata Rozenek prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi półtora miliona użytkowników. Ostatnio uchyliła rąbka tajemnicy i "zaprosiła do domu" fanów, by pokazać, jakie świąteczne dekoracje przygotowała w tym roku. Trzeba przyznać, że Rozenek wzięła się za szykowanie świąt z dość dużym wyprzedzeniem. Wygląda na to, że ma zamiar cieszyć się tym cudownym klimatem nieco dłużej. Pierwszymi efektami pracy przy zdobieniu pomieszczeń podzieliła się na InstaStories. - Zobaczcie, co się u nas dzieje. Na razie jest lekki chaos, żeby nie powiedzieć duży, ale słońce nam świeci i lampki choinkowe zaczynają świecić i piękne girlandy, bo my zaczynamy już obchodzenie Bożego Narodzenia, a dokładnie dekorowanie domu - mówiła.

Małgorzata Rozenek zdradziła motyw przewodni świąt. Możecie się zdziwić

Warto wspomnieć, że ciężar udekorowania całego domu nie spoczywał jedynie na barkach Małgorzaty Rozenek. Gwiazda wynajęła do pomocy zaprzyjaźnioną firmę, która zajmuje się dekorowaniem wnętrz. Posiadłość Majdanów bez wątpienia zdominowały kilometry światełek, liczne girlandy, a także okazałej wielkości choinka, znajdująca się w samym sercu domu. Oprócz tego Małgorzata Rozenek zdecydowała się ujawnić, co stało się tegorocznym motywem przewodnim świąt w jej domu. - W tym roku tematem przewodnim ze względu na Henia i jego zamiłowanie do piłki nożnej, będzie właśnie piłka nożna - wyjawiła. Przy okazji, gwiazda pokazała drobne akcenty, które z pewnością uradują najbardziej jej męża oraz najmłodszego syna. Były to m.in. bombki w kształcie piłek. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

