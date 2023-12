Gabriel Seweryn nie miał ataku serca? Rzecznik pogotowia dementuje

Gabriel Seweryn zyskał ogromną popularność dzięki show TTV, czyli "Królowe życia". Wielu fanów projektanta wciąż nie może uwierzyć w jego nagłą śmierć. 6 grudnia odbył się pogrzeb Seweryna, o którym pisaliśmy tutaj. Jego odejście to niewyobrażalny cios szczególnie dla bliskich "Versace z Głogowa". Media wciąż rozpisują się o przyczynie zgonu Seweryna, a teraz nowe światło na tę kwestię rzuciło wyznanie rzecznika pogotowia w Legnicy.

REKLAMA

Zobacz wideo Adrianna Eisenbach z "Królowych życia" w zaskakującej odsłonie

Gabriel Seweryn przed śmiercią skarżył się na brak pomocy pogotowia. Rzecznik: On nie miał zawału

Kilka godzin przed odejściem projektant prowadził live'a na Instagramie, gdzie wyznał fanom, że nie otrzymał pomocy ze strony personelu medycznego. - Przyjechali i co? Boże. Przyjechało pogotowie i cyrki odstawiają, zamiast mi pomóc. Mnie tu dusi i nikt nie chce mi pomóc - mówił. Rzecznik pogotowia wyznał w rozmowie z "Faktem", że karetka podjechała pod wskazany adres i na dodatek Seweryn miał zachowywać się agresywnie, przez co też wezwano policję. - Zespół był na miejscu i chciał udzielić pomocy, ale z uwagi na agresję i grożenie zespołowi ratownictwa medycznego przez pacjenta i osoby będące na miejscu, zespół nie podjął czynności - tłumaczył. To jednak stało się przyczyną ogromnego hejtu na pracowników medycznych. Co rzecznik pogotowia oznajmił w najnowszym oświadczeniu?

Czekamy na wyniki sekcji. Mam nadzieję, że prokuratura je ujawni. Wstępne wyniki sekcji nie wyjaśniły przyczyny zgonu, czyli on nie miał zawału. Mimo tego, co media podawały, że miał zawał. My udzieliliśmy pomocy w takim zakresie, na jaki on w ogóle pozwolił, więc trudno się teraz doszukiwać przyczyny - podaje Szymon Czyżewski.

Gabriel Seweryn i przyczyna zgonu foto: instagram.com

Rzecznik pogotowia wspomina o niepokojącym filmiku dotyczącym Gabriela Seweryna

- Prokuratura podała, że to nie był zawał. Przyczyna zgonu jest nieznana. Jeżeli nie są określone przyczyny zgonu, to na pewno nie był to zawał. Sądząc po tym filmiku, to osoba, która ma zawał, tak się nie zachowuje - powiedział rzecznik nawiązując do nagrania, gdzie dokładnie widać postawę projektanta. Szymon Czyżewski wspomniał na koniec o istotnej kwestii - transmisja Seweryna została nagrana po incydencie z ratownikami, kiedy ci czekali na przyjazd policji. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

Gabriel Seweryn i przyczyna odejścia foto: instagram.com